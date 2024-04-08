Кисло-сладкий соус для курицы: прекрасно дополнит куриные бёдрышки или крылышки на гриле

Кисло-сладкий соус с имбирем является идеальным дополнением к куриному мясу, придавая блюду изысканный вкус и аромат. Используя острый перчик, чеснок, имбирь и немного сахара, вы сможете приготовить этот соус просто и быстро у себя дома. Он предлагает идеальное сочетание кислого, сладкого и пряного вкусов, которые сбалансированы и отлично подчеркивают вкус куриного мяса.
Фото: commons.wikimedia.org by Diana is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Для приготовления этого кисло-сладкого соуса с имбирём по рецепту petelinka.ru вам понадобятся следующие ингредиенты:
острые перчики — 3 штуки,
зубчики чеснока — 3 штуки,
имбирь — 1 ст. л.,
томатная паста — 1 столовая ложка,
сахар — 100 грамм,
рисовый уксус — 80 мл,
соль — 2 ч. л.,
крахмал — 1 ст. л.
Процесс приготовления будет следующим:
Смешайте острые перчики, чеснок, имбирь и томатную пасту в блендере, чтобы получилась кашеобразная масса.
Разведите эту смесь в воде и добавьте к ней сахар, рисовый уксус и немного соли.
Поставьте получившуюся смесь на огонь и доведите до кипения, помешивая.
Добавьте крахмал для загустения и продолжайте варить соус до желаемой консистенции.
Этот кисло-сладкий соус с имбирем будет идеальным дополнением к курице. Он обладает отличным балансом между кислинкой и сладостью и добавляет ароматный и пикантный акцент. Приятного аппетита!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
КИСЛО-СЛАДКИЙ СОУС| Шикарный рецепт| ВКУС как в Ресторане|