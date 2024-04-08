Кисло-сладкий соус для курицы: прекрасно дополнит куриные бёдрышки или крылышки на гриле

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Кисло-сладкий соус для курицы: получается, как в азиатском ресторане

Еда

Кисло-сладкий соус с имбирем является идеальным дополнением к куриному мясу, придавая блюду изысканный вкус и аромат. Используя острый перчик, чеснок, имбирь и немного сахара, вы сможете приготовить этот соус просто и быстро у себя дома. Он предлагает идеальное сочетание кислого, сладкого и пряного вкусов, которые сбалансированы и отлично подчеркивают вкус куриного мяса.

Кисло-сладкий соус для курицы: получается, как в азиатском ресторане
Фото: commons.wikimedia.org by Diana is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления этого кисло-сладкого соуса с имбирём по рецепту petelinka.ru вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • острые перчики — 3 штуки,
  • зубчики чеснока — 3 штуки,
  • имбирь — 1 ст. л.,
  • томатная паста — 1 столовая ложка,
  • сахар — 100 грамм,
  • рисовый уксус — 80 мл,
  • соль — 2 ч. л.,
  • крахмал — 1 ст. л.

Процесс приготовления будет следующим:

  1. Смешайте острые перчики, чеснок, имбирь и томатную пасту в блендере, чтобы получилась кашеобразная масса.
  2. Разведите эту смесь в воде и добавьте к ней сахар, рисовый уксус и немного соли.
  3. Поставьте получившуюся смесь на огонь и доведите до кипения, помешивая.
  4. Добавьте крахмал для загустения и продолжайте варить соус до желаемой консистенции.

Этот кисло-сладкий соус с имбирем будет идеальным дополнением к курице. Он обладает отличным балансом между кислинкой и сладостью и добавляет ароматный и пикантный акцент. Приятного аппетита!

КИСЛО-СЛАДКИЙ СОУС| Шикарный рецепт| ВКУС как в Ресторане|
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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