Кисло-сладкий соус для курицы: прекрасно дополнит куриные бёдрышки или крылышки на гриле

Кисло-сладкий соус для курицы: получается, как в азиатском ресторане

Кисло-сладкий соус с имбирем является идеальным дополнением к куриному мясу, придавая блюду изысканный вкус и аромат. Используя острый перчик, чеснок, имбирь и немного сахара, вы сможете приготовить этот соус просто и быстро у себя дома. Он предлагает идеальное сочетание кислого, сладкого и пряного вкусов, которые сбалансированы и отлично подчеркивают вкус куриного мяса.

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Для приготовления этого кисло-сладкого соуса с имбирём по рецепту petelinka.ru вам понадобятся следующие ингредиенты:

острые перчики — 3 штуки,

зубчики чеснока — 3 штуки,

имбирь — 1 ст. л.,

томатная паста — 1 столовая ложка,

сахар — 100 грамм,

рисовый уксус — 80 мл,

соль — 2 ч. л.,

крахмал — 1 ст. л.

Процесс приготовления будет следующим:

Смешайте острые перчики, чеснок, имбирь и томатную пасту в блендере, чтобы получилась кашеобразная масса. Разведите эту смесь в воде и добавьте к ней сахар, рисовый уксус и немного соли. Поставьте получившуюся смесь на огонь и доведите до кипения, помешивая. Добавьте крахмал для загустения и продолжайте варить соус до желаемой консистенции.

Этот кисло-сладкий соус с имбирем будет идеальным дополнением к курице. Он обладает отличным балансом между кислинкой и сладостью и добавляет ароматный и пикантный акцент. Приятного аппетита!