Кисло-сладкий соус для курицы: прекрасно дополнит куриные бёдрышки или крылышки на гриле

Кисло-сладкий соус с имбирем является идеальным дополнением к куриному мясу, придавая блюду изысканный вкус и аромат. Используя острый перчик, чеснок, имбирь и немного сахара, вы сможете приготовить этот соус просто и быстро у себя дома. Он предлагает идеальное сочетание кислого, сладкого и пряного вкусов, которые сбалансированы и отлично подчеркивают вкус куриного мяса.

Фото: commons.wikimedia.org by Diana is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic