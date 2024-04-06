Домашняя томатная подлива: аппетитный соус к котлеткам, рису, макаронам или пюре

Томатная подлива, приготовленная по рецепту сайта petelinka.ru, сделает вкус блюда из мяса или курицы богатым и насыщенным. А политые этой подливой макароны, картофельное пюре или рис просто выше всяких похвал!
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Для приготовления вкусной томатной подливы к котлетам вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 60 г томатной пасты,
— 400 мл воды,
— 1 шт. репчатого лука,
— 0.5 ч. л. соли,
— 1 ч. л. сахара,
— 1 ст. л. растительного масла,
— 2 ст. л. пшеничной муки,
— 1 шт. лаврового листа,
— 0,5 ч. л. базилика,
— 0,5 ч. л. прованских трав.
Приготовление томатной подливы:
На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.
Добавьте томатную пасту и жарьте еще 1-2 минуты, чтобы сделать её гуще и ароматнее.
В отдельной миске разведите пшеничную муку в небольшом количестве воды до полного растворения без комочков. Затем добавьте эту смесь к луку с томатной пастой и хорошо перемешайте.
Постепенно влейте оставшуюся воду в сковороду, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков. Увеличьте огонь, чтобы соус начал кипеть.
После закипания добавьте соль, сахар, лавровый лист, базилик и прованские травы. Тушите соус под крышкой на небольшом огне в течение 10-12 минут.
Снимите соус с огня и дайте ему настояться в течение 10-15 минут, чтобы ароматы трав полностью раскрылись.
Эту ароматную томатную подливу можно подавать с обжаренными котлетами и дополнить рисом или другим гарниром на ваш выбор. Насладитесь вкусом этой восхитительной томатной подливы, которая прекрасно дополнит ваши котлеты и подарит новые оттенки вкуса. Приятного аппетита!
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Быстрая и Вкусная Подлива. Томатная подливка к Котлетам, Макаронам и Гречке или к любому Гарниру!