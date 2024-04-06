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Домашняя томатная подлива: аппетитный соус к котлеткам, рису, макаронам или пюре

Томатная подлива для куриных котлет или кнелей: идеально сочетается с рисом или пюре

1:59
Еда

Томатная подлива, приготовленная по рецепту сайта petelinka.ru, сделает вкус блюда из мяса или курицы богатым и насыщенным. А политые этой подливой макароны, картофельное пюре или рис просто выше всяких похвал!

Томатная подлива для куриных котлет или кнелей: идеально сочетается с рисом или пюре
Фото: commons.wikimedia. org by Brücke-Osteuropa is licensed under public domain

Для приготовления вкусной томатной подливы к котлетам вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 60 г томатной пасты,

— 400 мл воды,

— 1 шт. репчатого лука,

— 0.5 ч. л. соли,

— 1 ч. л. сахара,

— 1 ст. л. растительного масла,

— 2 ст. л. пшеничной муки,

— 1 шт. лаврового листа,

— 0,5 ч. л. базилика,

— 0,5 ч. л. прованских трав.

Приготовление томатной подливы:

  1. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте мелко нарезанный лук до прозрачности.
  2. Добавьте томатную пасту и жарьте еще 1-2 минуты, чтобы сделать её гуще и ароматнее.
  3. В отдельной миске разведите пшеничную муку в небольшом количестве воды до полного растворения без комочков. Затем добавьте эту смесь к луку с томатной пастой и хорошо перемешайте.
  4. Постепенно влейте оставшуюся воду в сковороду, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков. Увеличьте огонь, чтобы соус начал кипеть.
  5. После закипания добавьте соль, сахар, лавровый лист, базилик и прованские травы. Тушите соус под крышкой на небольшом огне в течение 10-12 минут.
  6. Снимите соус с огня и дайте ему настояться в течение 10-15 минут, чтобы ароматы трав полностью раскрылись.

Эту ароматную томатную подливу можно подавать с обжаренными котлетами и дополнить рисом или другим гарниром на ваш выбор. Насладитесь вкусом этой восхитительной томатной подливы, которая прекрасно дополнит ваши котлеты и подарит новые оттенки вкуса. Приятного аппетита!

Быстрая и Вкусная Подлива. Томатная подливка к Котлетам, Макаронам и Гречке или к любому Гарниру!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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