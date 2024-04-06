Шарлотка с черникой и лимоном: новый взгляд на самый любимый сладкий пирог

Делимся с вами вкусным рецептом чернично-лимонной шарлотки, которая станет прекрасным сладким угощением для всей семьи. Это легкое и воздушное десертное блюдо от сайта Gastronom.ru готовится всего за несколько шагов.
Фото: flickr.com by WordRidden is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты на 6 порций:
— 3 яйца,
— 2 столовые ложки лимонного сока,
— 1 чайная ложка цедры лимона,
— 1 стакан муки,
— 1 чайная ложка разрыхлителя,
— 1/2 стакана сахара,
— 2/3 стакана черники (свежей или замороженной),
— 2 столовые ложки сметаны.
Приготовление:
Взбейте яйца, добавьте сахар и сметану, тщательно взбейте до однородности.
Добавьте лимонный сок и цедру лимона, затем постепенно вводите просеянную муку с разрыхлителем. Перемешивайте до получения гладкого теста.
Аккуратно добавьте чернику в тесто, равномерно распределите ягоды.
Выложите полученную смесь в силиконовую форму и выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 30 минут.
В результате вы получите ароматную и сочную чернично-лимонную шарлотку, которая станет чудесным дополнением к чаепитию или сладким моментам вашего дня. Насладитесь насыщенным вкусом ягод и нежной ноткой цитруса. Приятного аппетита!
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