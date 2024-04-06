Шарлотка с черникой и лимоном: новый взгляд на самый любимый сладкий пирог

Чернично-лимонная шарлотка: готовится так же просто, как и обычная яблочная

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Делимся с вами вкусным рецептом чернично-лимонной шарлотки, которая станет прекрасным сладким угощением для всей семьи. Это легкое и воздушное десертное блюдо от сайта Gastronom.ru готовится всего за несколько шагов.

Фото: flickr.com by WordRidden is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты на 6 порций:

— 3 яйца,

— 2 столовые ложки лимонного сока,

— 1 чайная ложка цедры лимона,

— 1 стакан муки,

— 1 чайная ложка разрыхлителя,

— 1/2 стакана сахара,

— 2/3 стакана черники (свежей или замороженной),

— 2 столовые ложки сметаны.

Приготовление:

Взбейте яйца, добавьте сахар и сметану, тщательно взбейте до однородности. Добавьте лимонный сок и цедру лимона, затем постепенно вводите просеянную муку с разрыхлителем. Перемешивайте до получения гладкого теста. Аккуратно добавьте чернику в тесто, равномерно распределите ягоды. Выложите полученную смесь в силиконовую форму и выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 30 минут.

В результате вы получите ароматную и сочную чернично-лимонную шарлотку, которая станет чудесным дополнением к чаепитию или сладким моментам вашего дня. Насладитесь насыщенным вкусом ягод и нежной ноткой цитруса. Приятного аппетита!