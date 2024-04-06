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Шарлотка с черникой и лимоном: новый взгляд на самый любимый сладкий пирог

Чернично-лимонная шарлотка: готовится так же просто, как и обычная яблочная

1:17
Еда

Делимся с вами вкусным рецептом чернично-лимонной шарлотки, которая станет прекрасным сладким угощением для всей семьи. Это легкое и воздушное десертное блюдо от сайта Gastronom.ru готовится всего за несколько шагов.

Чернично-лимонная шарлотка: готовится так же просто, как и обычная яблочная
Фото: flickr.com by WordRidden is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты на 6 порций:

— 3 яйца,

— 2 столовые ложки лимонного сока,

— 1 чайная ложка цедры лимона,

— 1 стакан муки,

— 1 чайная ложка разрыхлителя,

— 1/2 стакана сахара,

— 2/3 стакана черники (свежей или замороженной),

— 2 столовые ложки сметаны.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца, добавьте сахар и сметану, тщательно взбейте до однородности.
  2. Добавьте лимонный сок и цедру лимона, затем постепенно вводите просеянную муку с разрыхлителем. Перемешивайте до получения гладкого теста.
  3. Аккуратно добавьте чернику в тесто, равномерно распределите ягоды.
  4. Выложите полученную смесь в силиконовую форму и выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 30 минут.

В результате вы получите ароматную и сочную чернично-лимонную шарлотку, которая станет чудесным дополнением к чаепитию или сладким моментам вашего дня. Насладитесь насыщенным вкусом ягод и нежной ноткой цитруса. Приятного аппетита!

Черничный пирог рецепт! Самый полезный и вкусный десерт! ПОЛЕЗНЫЕ СЛАДОСТИ.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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