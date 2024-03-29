Постная шарлотка: прекрасный рецепт для тех, кто не может отказаться от десертов на время поста

Предлагаем вам рецепт постной шарлотки с яблоками, который подойдет тем, кто следует посту или отказался от продуктов животного происхождения. Вкус этого пирога от сайта Gastronom.ru ничуть не уступает классическим версиям, а приготовление его довольно просто.
Фото: https://www.flickr.com/photos/stuart_spivack/5972309976/ by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.
Ингредиенты:
— 200 г муки,
— 110 мл газированной минеральной воды,
— 110 г тростникового сахара,
— 50 мл растительного масла,
— 1 чайная ложка разрыхлителя,
— 1 чайная ложка корицы,
— щепотка соли,
— 2 крупных яблока,
— 30 мл лимонного сока.
Приготовление:
Процедите муку в большую миску и добавьте разрыхлитель, тростниковый сахар, молотую корицу и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
Влейте в миску газированную минеральную воду и 40 мл растительного масла. Нежно перемешайте, чтобы получилось однородное тесто.
Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте их маленькими кубиками. Полейте яблоки лимонным соком и аккуратно перемешайте, чтобы не окислиться.
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпечки растительным маслом. Выложите тесто в форму.
Выпекайте шарлотку около 40 минут, пока она не станет золотистой и подрумянится.
Остывшую шарлотку аккуратно переложите на большую тарелку и посыпьте постной пудрой.
Готовую шарлотку можно подавать на стол и наслаждаться её нежным вкусом. Теперь вы можете насладиться вкусом восхитительной постной шарлотки с яблоками. Это простой и вкусный десерт, который пригодится не только тем, кто следует посту, но и всем ценителям сладкого!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Никто не думал, что она настолько вкусная! Постная ШАРЛОТКА
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ