Постная шарлотка: прекрасный рецепт для тех, кто не может отказаться от десертов на время поста

Постная шарлотка: даже во время поста можно побаловать себя и близких вкусной выпечкой

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт постной шарлотки с яблоками, который подойдет тем, кто следует посту или отказался от продуктов животного происхождения. Вкус этого пирога от сайта Gastronom.ru ничуть не уступает классическим версиям, а приготовление его довольно просто.

Фото: https://www.flickr.com/photos/stuart_spivack/5972309976/ by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

— 200 г муки,

— 110 мл газированной минеральной воды,

— 110 г тростникового сахара,

— 50 мл растительного масла,

— 1 чайная ложка разрыхлителя,

— 1 чайная ложка корицы,

— щепотка соли,

— 2 крупных яблока,

— 30 мл лимонного сока.

Приготовление:

Процедите муку в большую миску и добавьте разрыхлитель, тростниковый сахар, молотую корицу и щепотку соли. Хорошо перемешайте. Влейте в миску газированную минеральную воду и 40 мл растительного масла. Нежно перемешайте, чтобы получилось однородное тесто. Очистите яблоки, удалите сердцевину и нарежьте их маленькими кубиками. Полейте яблоки лимонным соком и аккуратно перемешайте, чтобы не окислиться. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для выпечки растительным маслом. Выложите тесто в форму. Выпекайте шарлотку около 40 минут, пока она не станет золотистой и подрумянится. Остывшую шарлотку аккуратно переложите на большую тарелку и посыпьте постной пудрой.

Готовую шарлотку можно подавать на стол и наслаждаться её нежным вкусом. Теперь вы можете насладиться вкусом восхитительной постной шарлотки с яблоками. Это простой и вкусный десерт, который пригодится не только тем, кто следует посту, но и всем ценителям сладкого!