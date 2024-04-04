Такую воду пить опасно! Узнайте, в чём отличие минеральной воды от газировки

Чем отличается газированная вода от минеральной

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Население планеты потребляет в среднем около 7-8 млрд тонн воды каждый день. Вода бывает разной, отличается по вкусу и своему назначению. При выборе воды в магазине многие покупатели задаются вопросом, чем же отличается газированная вода от минеральной и что полезнее. Разницу выяснили в Общественной службе новостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Минеральная вода зачастую добывается из природных источников и считается очень полезной, настоящий кладезь витаминов и микроэлементов.

В минералке есть калий и магний, полезные для сердца.

Такая вода может повысить уровень гемоглобина в крови, укрепить иммунитет.

Минеральную воду рекомендуют пить для улучшения состояния кожи и волос, в целях омоложения организма.

Однако с осторожностью стоит принимать минералку беременным — наличие сульфатов, ухудшающих всасываемость кальция, опасно для развития плода. Людям с заболеванием почек тоже не стоит увлекаться такой водой. Холодную минералку нельзя пить людям с болезнями ЖКТ.

Газированная вода может быть тоже лечебной, однако при этом в воду добавляют углекислый газ для улучшения вкуса и продления срока годности продукта.

По словам специалистов, газировка — очень коварный напиток, с осторожностью ее следует пить людям с заболеванием почек и сердца. Также от нее стоит отказаться вовсе при изжоге и вздутии.

Сладкая газировка, к тому же, содержит много сахара, если увлекаться такой водой, то можно спровоцировать развитие сахарного диабета.

Так что при выборе воды главное — обращать внимание на состав.