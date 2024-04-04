Такую воду пить опасно! Узнайте, в чём отличие минеральной воды от газировки

Население планеты потребляет в среднем около 7-8 млрд тонн воды каждый день. Вода бывает разной, отличается по вкусу и своему назначению. При выборе воды в магазине многие покупатели задаются вопросом, чем же отличается газированная вода от минеральной и что полезнее. Разницу выяснили в Общественной службе новостей.
Минеральная вода зачастую добывается из природных источников и считается очень полезной, настоящий кладезь витаминов и микроэлементов.
Однако с осторожностью стоит принимать минералку беременным — наличие сульфатов, ухудшающих всасываемость кальция, опасно для развития плода. Людям с заболеванием почек тоже не стоит увлекаться такой водой. Холодную минералку нельзя пить людям с болезнями ЖКТ.
Газированная вода может быть тоже лечебной, однако при этом в воду добавляют углекислый газ для улучшения вкуса и продления срока годности продукта.
По словам специалистов, газировка — очень коварный напиток, с осторожностью ее следует пить людям с заболеванием почек и сердца. Также от нее стоит отказаться вовсе при изжоге и вздутии.
Сладкая газировка, к тому же, содержит много сахара, если увлекаться такой водой, то можно спровоцировать развитие сахарного диабета.
Так что при выборе воды главное — обращать внимание на состав.
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