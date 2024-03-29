Хрустящие, ароматные крекеры с семечками: легко приготовить, гораздо полезнее, чем картофельные чипсы

Полезный перекус: делаем крекеры с семечками сами

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящие, ароматные и питательные, эти полезные крекеры из семян скоро станут вашей новой любимой закуской. Кроме того, они не содержат глютена и их легко приготовить. Все, что вам нужно, — это смесь четырех разных семян, а также соль, вода и ваши любимые травы и специи.

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Семена — один из самых простых суперпродуктов, которые вы можете включить в свой рацион: они богаты клетчаткой, витаминами, минералами, антиоксидантами и многим другим. К тому же это легкая и вкусная закуска, которую всегда можно держать под рукой. Их легко приготовить на скорую руку, и они гораздо полезнее, чем картофельные чипсы.

Ингредиенты:

1/2 стакана тыквенных семечек,

1 чашка молотых семян льна,

⅓ стакана кунжута,

1/4 стакана семян чиа,

1 чайная ложка соли,

1,5 стакана воды,

травы и специи: 1/2 чайной ложки молотого чеснока, 1/2 чайной ложки молотого лука, 1 чайная ложка сушеного тимьяна и 1 чайная ложка сушеного базилика.

Приготовление:

Смешайте семечки. Разогрейте духовку до 100 градусов. Добавьте тыквенные семечки в кухонный комбайн и измельчите. Добавьте остальные ингредиенты. Измельчите. Выложите половину смеси на большой лист пергаментной бумаги. Сверху положите еще один лист пергаментной бумаги и раскатайте до желаемой толщины. Повторите то же самое с другой половиной. С помощью ножа разрежьте пласт на кусочки одинакового размера. Поместите листы пергамента со смесью на противни и запекайте в течение 2,5-3 часов или до полного высыхания