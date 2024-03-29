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Хрустящие, ароматные крекеры с семечками: легко приготовить, гораздо полезнее, чем картофельные чипсы

Полезный перекус: делаем крекеры с семечками сами

1:44
Еда

Хрустящие, ароматные и питательные, эти полезные крекеры из семян скоро станут вашей новой любимой закуской. Кроме того, они не содержат глютена и их легко приготовить. Все, что вам нужно, — это смесь четырех разных семян, а также соль, вода и ваши любимые травы и специи.

Полезный перекус: делаем крекеры с семечками сами
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Семена — один из самых простых суперпродуктов, которые вы можете включить в свой рацион: они богаты клетчаткой, витаминами, минералами, антиоксидантами и многим другим. К тому же это легкая и вкусная закуска, которую всегда можно держать под рукой. Их легко приготовить на скорую руку, и они гораздо полезнее, чем картофельные чипсы.

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана тыквенных семечек,
  • 1 чашка молотых семян льна,
  • ⅓ стакана кунжута,
  • 1/4 стакана семян чиа,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 1,5 стакана воды,
  • травы и специи: 1/2 чайной ложки молотого чеснока, 1/2 чайной ложки молотого лука, 1 чайная ложка сушеного тимьяна и 1 чайная ложка сушеного базилика.

Приготовление:

  1. Смешайте семечки. Разогрейте духовку до 100 градусов. Добавьте тыквенные семечки в кухонный комбайн и измельчите. 
  2. Добавьте остальные ингредиенты. Измельчите. 
  3. Выложите половину смеси на большой лист пергаментной бумаги. Сверху положите еще один лист пергаментной бумаги и раскатайте до желаемой толщины. Повторите то же самое с другой половиной.
  4. С помощью ножа разрежьте пласт на кусочки одинакового размера.
  5. Поместите листы пергамента со смесью на противни и запекайте в течение 2,5-3 часов или до полного высыхания
Быстрые Хрустящие КРЕКЕРЫ, проще не бывает! Постный рецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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