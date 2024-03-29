Салат Капрезе со спагетти из кабачков: вкус Италии у вас дома. Вашим гостям понравится это красивое и ароматное блюдо

Салат Капрезе со спагетти из кабачков: пошаговый рецепт

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Капрезе со спагетти из кабачков — не только красивое, но и потрясающе вкусное блюдо! Классический салат Капрезе очень простой в приготовлении и при этом ароматный, основные ингреденты — это помидоры, сыр моцарелла и травы. В этом рецепте пикантным дополнением будут овощные спагетти.

Фото: commons.wikimedia.org by Стефанија Видовски is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В этом салате всего несколько ключевых простых ингредиентов:

базилик,

кабачки,

помидоры черри,

шарики моцареллы.

Базилик в сочетании с оливковым маслом, чесноком, лимонным соком, кедровыми орешками и кешью напоминает соус песто.

Спагетти из кабачков делаются очень просто — нарезаете овощи тонкими длинными полосками с помощью терки для корейской моркови. Молодые кабачки даже не надо очищать от шкурки. Для салата нарезку из кабачков можно слегка поджарить на сковороде с чесноком, чтобы спегетти стали слегка хрустящими.