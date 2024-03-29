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Салат Капрезе со спагетти из кабачков: вкус Италии у вас дома. Вашим гостям понравится это красивое и ароматное блюдо

Салат Капрезе со спагетти из кабачков: пошаговый рецепт

0:56
Еда

Капрезе со спагетти из кабачков — не только красивое, но и потрясающе вкусное блюдо! Классический салат Капрезе очень простой в приготовлении и при этом ароматный, основные ингреденты — это помидоры, сыр моцарелла и травы. В этом рецепте пикантным дополнением будут овощные спагетти.

Салат Капрезе со спагетти из кабачков: пошаговый рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Стефанија Видовски is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В этом салате всего несколько ключевых простых ингредиентов:

  • базилик,
  • кабачки,
  • помидоры черри,
  • шарики моцареллы.

Базилик в сочетании с оливковым маслом, чесноком, лимонным соком, кедровыми орешками и кешью напоминает соус песто.

Спагетти из кабачков делаются очень просто — нарезаете овощи тонкими длинными полосками с помощью терки для корейской моркови. Молодые кабачки даже не надо очищать от шкурки. Для салата нарезку из кабачков можно слегка поджарить на сковороде с чесноком, чтобы спегетти стали слегка хрустящими.

Красота! Итальянский салат Капрезе
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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