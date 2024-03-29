Салат Капрезе со спагетти из кабачков: вкус Италии у вас дома. Вашим гостям понравится это красивое и ароматное блюдо

Капрезе со спагетти из кабачков — не только красивое, но и потрясающе вкусное блюдо! Классический салат Капрезе очень простой в приготовлении и при этом ароматный, основные ингреденты — это помидоры, сыр моцарелла и травы. В этом рецепте пикантным дополнением будут овощные спагетти.
В этом салате всего несколько ключевых простых ингредиентов:
Базилик в сочетании с оливковым маслом, чесноком, лимонным соком, кедровыми орешками и кешью напоминает соус песто.
Спагетти из кабачков делаются очень просто — нарезаете овощи тонкими длинными полосками с помощью терки для корейской моркови. Молодые кабачки даже не надо очищать от шкурки. Для салата нарезку из кабачков можно слегка поджарить на сковороде с чесноком, чтобы спегетти стали слегка хрустящими.
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