Классическое рагу из говядины с картошкой – невероятно сытное и вкусное блюдо. Вся семья будет в восторге!

Это классическое рагу из говядины — невероятно сытное и вкусное блюдо! Вся семья будет в восторге. Только подумайте о тающих во рту кусочках говядины, нежных овощах в томатном бульоне — будет сложно оторваться!
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Ингредиенты:
говядина: лопатка и шея с кусочками жира,
овощи: лук, картофель, морковь и сельдерей,
мука: для загустения бульона добавляется немного муки,
сухое красное вино,
говяжий бульон,
красный винный уксус,
томатная паста,
травы и специи: свежий чеснок, сушеный тимьян, лавровый лист, соль и перец.
Приготовление:
Приправьте куски говядины большим количеством соли и перца.
Нагрейте масло на огне. Обжарьте говядину со всех сторон до золотистого цвета, по 2-3 минуты с каждой стороны, затем переложите на тарелку.
Добавьте в кастрюлю лук и чеснок, влейте уксус, готовьте 3-4 минуты, пока лук не станет мягким. Добавьте томатную пасту и готовьте еще минуту.
Верните говядину. Посыпьте сверху мукой. Добавьте жидкость и специи. Добавьте вино, бульон, тимьян и лавровый лист. Тушить около часа под крышкой.
Добавьте картофель, морковь и сельдерей. Готовьте еще 20-30 минут. Удалите лавровый лист и украсьте свежим тимьяном.
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