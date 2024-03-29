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Классическое рагу из говядины с картошкой – невероятно сытное и вкусное блюдо. Вся семья будет в восторге!

Готовим на ужин рагу из говядины с картошкой

1:23
Еда

Это классическое рагу из говядины — невероятно сытное и вкусное блюдо! Вся семья будет в восторге. Только подумайте о тающих во рту кусочках говядины, нежных овощах в томатном бульоне — будет сложно оторваться!

Готовим на ужин рагу из говядины с картошкой
Фото: commons.wikimedia.org by DC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • говядина: лопатка и шея с кусочками жира,
  • овощи: лук, картофель, морковь и сельдерей,
  • мука: для загустения бульона добавляется немного муки,
  • сухое красное вино,
  • говяжий бульон,
  • красный винный уксус,
  • томатная паста,
  • травы и специи: свежий чеснок, сушеный тимьян, лавровый лист, соль и перец.

Приготовление:

  1. Приправьте куски говядины большим количеством соли и перца.
  2. Нагрейте масло на огне. Обжарьте говядину со всех сторон до золотистого цвета, по 2-3 минуты с каждой стороны, затем переложите на тарелку.
  3. Добавьте в кастрюлю лук и чеснок, влейте уксус, готовьте 3-4 минуты, пока лук не станет мягким. Добавьте томатную пасту и готовьте еще минуту.
  4. Верните говядину. Посыпьте сверху мукой. Добавьте жидкость и специи. Добавьте вино, бульон, тимьян и лавровый лист. Тушить около часа под крышкой.
  5. Добавьте картофель, морковь и сельдерей. Готовьте еще 20-30 минут. Удалите лавровый лист и украсьте свежим тимьяном.
ЖАРКОЕ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ОВОЩАМИ для семейного ужина и на праздничный стол
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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