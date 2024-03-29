Классическое рагу из говядины с картошкой – невероятно сытное и вкусное блюдо. Вся семья будет в восторге!

Готовим на ужин рагу из говядины с картошкой

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Это классическое рагу из говядины — невероятно сытное и вкусное блюдо! Вся семья будет в восторге. Только подумайте о тающих во рту кусочках говядины, нежных овощах в томатном бульоне — будет сложно оторваться!

Фото: commons.wikimedia.org by DC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

говядина: лопатка и шея с кусочками жира,

овощи: лук, картофель, морковь и сельдерей,

мука: для загустения бульона добавляется немного муки,

сухое красное вино,

говяжий бульон,

красный винный уксус,

томатная паста,

травы и специи: свежий чеснок, сушеный тимьян, лавровый лист, соль и перец.

Приготовление:

Приправьте куски говядины большим количеством соли и перца. Нагрейте масло на огне. Обжарьте говядину со всех сторон до золотистого цвета, по 2-3 минуты с каждой стороны, затем переложите на тарелку. Добавьте в кастрюлю лук и чеснок, влейте уксус, готовьте 3-4 минуты, пока лук не станет мягким. Добавьте томатную пасту и готовьте еще минуту. Верните говядину. Посыпьте сверху мукой. Добавьте жидкость и специи. Добавьте вино, бульон, тимьян и лавровый лист. Тушить около часа под крышкой. Добавьте картофель, морковь и сельдерей. Готовьте еще 20-30 минут. Удалите лавровый лист и украсьте свежим тимьяном.