Кефирный смузи на завтрак: вам понравится этот богатый пробиотиками коктейль с апельсиновым соком и кусочками манго

Кефирный смузи на завтрак: бодрость на весь день

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Начните своё утро с этого богатого пробиотиками смузи на завтрак из кефира с добавлением манго, имбиря, куркумы и апельсинового сока.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 большое манго, очищенное и нарезанное

Кусочек имбиря длиной 2 см, мелко натёртый

1/2 чайной ложки молотой куркумы

200 мл свежевыжатого апельсинового сока

300 мл кефира

1-2 столовые ложки мёда или сиропа агавы по вкусу

Приготовление

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной массы. Попробуйте и при желании добавьте ещё немного имбиря, куркумы и мёда. Можно хранить в закрытой банке в холодильнике до 24 часов.