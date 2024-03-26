Вы не найдете ни в одном магазине самый полезный кисломолочный напиток: эксперт назвала причину

Диетолог Суржик посоветовала не пытаться выбрать самый полезный кисломолочный напиток

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Согласно мнению диетолога и эксперта по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александры Суржик, все кисломолочные продукты оказывают схожее воздействие на организм, и поэтому не стоит беспокоиться о выборе самого полезного из них.

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Основное правило — употреблять три порции молочных продуктов в день, напомнила врач. Каждый кисломолочный напиток содержит различные бактерии, которые придают продукту свой вкус, кислотность и другие характеристики, поэтому нельзя сказать, что одни напитки полезнее других.

В целом, разные кисломолочные продукты оказывают схожее воздействие на организм, пишет Газета.Ru.

"Разные кисломолочные напитки оказывают похожее действие на организм. Часто их обогащают бактериями, в этом случае будет продукт двойного действия: на здоровье повлияют и бактерии из закваски, и добавленные микроорганизмы. Лучше употреблять разные кисломолочные напитки, чередуя их", — сказала Суржик.

Поэтому желательно употреблять различные кисломолочные продукты, употребляя то один, то другой, добавила диетолог.

Доктор также отмечает, что эффект может отличаться в зависимости от выбранного обычного или низкожирного йогурта. Однако важно стремиться к снижению потребления насыщенных жиров в рационе, связанных с молочными продуктами. При этом не рекомендуется полностью исключать жиры из рациона, так как они придают пище вкус и насыщают, принося удовольствие от еды.

Важно сохранять баланс и учитывать индивидуальный сердечно-сосудистый риск и другие заболевания. Для детей рекомендуется употребление продуктов с обычной жирностью, так как молочный жир является главным источником витамина А и других полезных веществ, отметила эксперт.

Суржик добавила, что рекомендуется употреблять три порции различных молочных продуктов в день. Порция жидкого продукта составляет 200 мл, а для продуктов, которые можно употреблять ложкой, — 125-150 мл.

При этом не стоит считать, что непременно необходимо выпить три стакана кефира в день. Можно экспериментировать, добавляя молоко в чай или готовя салаты с йогуртовой заправкой. Однако важно учесть общий рацион и не полагаться только на один продукт, стремясь к разнообразию в рационе, заключила врач.