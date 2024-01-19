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Кисломолочные бактерии творят чудеса: самые полезная "молочка"

Диетолог Русакова назвала самые полезные кисломолочные продукты

1:09
Здоровье

Диетолог Дарья Русакова перечислила ассортимент кисломолочных продуктов, которые признаются наиболее полезными для здоровья. В этот список включены кефир, ряженка, йогурт, простокваша, ацидофилин и бифидок.

Диетолог Русакова назвала самые полезные кисломолочные продукты
Фото: commons.wikimedia. org by Bestalex is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Эксперт рекомендует отдавать предпочтение натуральным напиткам без добавленного сахара, с адекватным содержанием кисломолочных бактерий и коротким сроком годности. Важно избегать употребления продуктов, срок годности которых близок к завершению. По мнению специалиста, наиболее полезными являются продукты средней жирности, так как обезжиренные могут ухудшить усвоение кальция, в то время как слишком высокий уровень жирности (более 4%) также может негативно сказаться на здоровье.

Диетолог советует предпочитать напитки с минимальным содержанием добавок, таких как крахмал, подсластители и ароматизаторы. Кисломолочные напитки можно включать в ежедневный рацион в качестве легкого перекуса между основными приемами пищи. Однако наилучшим временем для таких продуктов, согласно эксперту, является вечер, так как в этот период повышается усвоение кальция.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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