Кисломолочные бактерии творят чудеса: самые полезная "молочка"

Диетолог Русакова назвала самые полезные кисломолочные продукты

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Дарья Русакова перечислила ассортимент кисломолочных продуктов, которые признаются наиболее полезными для здоровья. В этот список включены кефир, ряженка, йогурт, простокваша, ацидофилин и бифидок.

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Эксперт рекомендует отдавать предпочтение натуральным напиткам без добавленного сахара, с адекватным содержанием кисломолочных бактерий и коротким сроком годности. Важно избегать употребления продуктов, срок годности которых близок к завершению. По мнению специалиста, наиболее полезными являются продукты средней жирности, так как обезжиренные могут ухудшить усвоение кальция, в то время как слишком высокий уровень жирности (более 4%) также может негативно сказаться на здоровье.

Диетолог советует предпочитать напитки с минимальным содержанием добавок, таких как крахмал, подсластители и ароматизаторы. Кисломолочные напитки можно включать в ежедневный рацион в качестве легкого перекуса между основными приемами пищи. Однако наилучшим временем для таких продуктов, согласно эксперту, является вечер, так как в этот период повышается усвоение кальция.