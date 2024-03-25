Рулет с тёртыми яблоками из бисквитного теста: необычное приготовление сразу с начинкой

Рулет с тёртыми яблоками — очень аппетитная домашняя выпечка. В отличие от традиционных рулетов, для которых корж выпекается отдельно, а лишь потом смазывается кремом или джемом, этот рулет от RussianFood. com печётся сразу вместе со слоем натёртых яблок, и сразу после этого быстро сворачивается в трубочку.
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Ингредиенты:
— 4 яйца,
— 120 г сахара,
— 120 г муки,
— 0,5 чайной ложки разрыхлителя,
— 10 г ванильного сахара,
— 1 щепотка соли,
— 1 кг яблок,
— 1 чайная ложка молотой корицы,
— 1 чайная ложка молотого имбиря,
— сахарная пудра для подачи (по желанию).
Приготовление:
Натрите яблоки на крупной тёрке и выложите их в миску.
Добавьте в тёртые яблоки молотую корицу и имбирь, хорошо перемешайте.
Выложите яблочную начинку на противень, покрытый пергаментной бумагой, равномерно распределите и уплотните её лопаткой.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
В отдельной миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Взбейте до образования пышной пены.
В другой миске соедините муку и разрыхлитель, перемешайте.
Постепенно добавьте смесь муки в яичную массу, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность теста.
Равномерно распределите бисквитное тесто на яблочной начинке, разровняйте поверхность.
Выпекайте рулет в предварительно разогретой духовке в режиме "верх-низ" при 180 градусах в течение 20 минут.
Переверните готовый корж на противень или подложку, яблочным слоем вверх, аккуратно удалите пергамент.
С помощью полотенца сверните рулет и оставьте его в полотенце для остывания.
Рекомендуется охладить бисквитный рулет с яблоками перед подачей — его можно оставить до полного остывания или охладить лишь немного.
Перед подачей посыпьте рулет сахарной пудрой, чтобы придать ему еще больше красоты.
Наслаждайтесь вкусным бисквитным рулетом с тёртыми яблоками!
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Бисквитный Яблочный Рулет Вкусно и Просто. Рулет с яблоками.
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