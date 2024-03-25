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Рулет с тёртыми яблоками из бисквитного теста: необычное приготовление сразу с начинкой

Бисквитный рулет с тёртыми яблоками: корж печётся сразу с фруктовой начинкой

2:07
Еда

Рулет с тёртыми яблоками — очень аппетитная домашняя выпечка. В отличие от традиционных рулетов, для которых корж выпекается отдельно, а лишь потом смазывается кремом или джемом, этот рулет от RussianFood. com печётся сразу вместе со слоем натёртых яблок, и сразу после этого быстро сворачивается в трубочку.

Бисквитный рулет с тёртыми яблоками: корж печётся сразу с фруктовой начинкой
Фото: commons.wikimedia.org by Musical Linguist is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 4 яйца,

— 120 г сахара,

— 120 г муки,

— 0,5 чайной ложки разрыхлителя,

— 10 г ванильного сахара,

— 1 щепотка соли,

— 1 кг яблок,

— 1 чайная ложка молотой корицы,

— 1 чайная ложка молотого имбиря,

— сахарная пудра для подачи (по желанию).

Приготовление:

  1. Натрите яблоки на крупной тёрке и выложите их в миску.
  2. Добавьте в тёртые яблоки молотую корицу и имбирь, хорошо перемешайте.
  3. Выложите яблочную начинку на противень, покрытый пергаментной бумагой, равномерно распределите и уплотните её лопаткой.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  5. В отдельной миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Взбейте до образования пышной пены.
  6. В другой миске соедините муку и разрыхлитель, перемешайте.
  7. Постепенно добавьте смесь муки в яичную массу, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность теста.
  8. Равномерно распределите бисквитное тесто на яблочной начинке, разровняйте поверхность.
  9. Выпекайте рулет в предварительно разогретой духовке в режиме "верх-низ" при 180 градусах в течение 20 минут.
  10. Переверните готовый корж на противень или подложку, яблочным слоем вверх, аккуратно удалите пергамент.
  11. С помощью полотенца сверните рулет и оставьте его в полотенце для остывания.
  12. Рекомендуется охладить бисквитный рулет с яблоками перед подачей — его можно оставить до полного остывания или охладить лишь немного.
  13. Перед подачей посыпьте рулет сахарной пудрой, чтобы придать ему еще больше красоты.

Наслаждайтесь вкусным бисквитным рулетом с тёртыми яблоками!

Бисквитный Яблочный Рулет Вкусно и Просто. Рулет с яблоками.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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