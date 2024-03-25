Рулет с тёртыми яблоками из бисквитного теста: необычное приготовление сразу с начинкой

Бисквитный рулет с тёртыми яблоками: корж печётся сразу с фруктовой начинкой

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Рулет с тёртыми яблоками — очень аппетитная домашняя выпечка. В отличие от традиционных рулетов, для которых корж выпекается отдельно, а лишь потом смазывается кремом или джемом, этот рулет от RussianFood. com печётся сразу вместе со слоем натёртых яблок, и сразу после этого быстро сворачивается в трубочку.

Фото: commons.wikimedia.org by Musical Linguist is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 4 яйца,

— 120 г сахара,

— 120 г муки,

— 0,5 чайной ложки разрыхлителя,

— 10 г ванильного сахара,

— 1 щепотка соли,

— 1 кг яблок,

— 1 чайная ложка молотой корицы,

— 1 чайная ложка молотого имбиря,

— сахарная пудра для подачи (по желанию).

Приготовление:

Натрите яблоки на крупной тёрке и выложите их в миску. Добавьте в тёртые яблоки молотую корицу и имбирь, хорошо перемешайте. Выложите яблочную начинку на противень, покрытый пергаментной бумагой, равномерно распределите и уплотните её лопаткой. Разогрейте духовку до 180 градусов. В отдельной миске смешайте яйца, сахар, ванильный сахар и соль. Взбейте до образования пышной пены. В другой миске соедините муку и разрыхлитель, перемешайте. Постепенно добавьте смесь муки в яичную массу, аккуратно перемешивая лопаткой, чтобы сохранить воздушность теста. Равномерно распределите бисквитное тесто на яблочной начинке, разровняйте поверхность. Выпекайте рулет в предварительно разогретой духовке в режиме "верх-низ" при 180 градусах в течение 20 минут. Переверните готовый корж на противень или подложку, яблочным слоем вверх, аккуратно удалите пергамент. С помощью полотенца сверните рулет и оставьте его в полотенце для остывания. Рекомендуется охладить бисквитный рулет с яблоками перед подачей — его можно оставить до полного остывания или охладить лишь немного. Перед подачей посыпьте рулет сахарной пудрой, чтобы придать ему еще больше красоты.

Наслаждайтесь вкусным бисквитным рулетом с тёртыми яблоками!