Нежный лимонный рулет: удивительное цитрусовое наслаждение со сливочным кремом

Лимонный рулет: покорит всех нежным сливочно-цитрусовым кремом

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить воздушный лимонный рулет с пышным бисквитным коржом и сливочно-цитрусовой начинкой. Рецепт от "Лайфхакер.ру" рассчитан на 4 порции.

Фото: commons.wikimedia.org by طورطة بالليمون is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 115 г сливочного масла

— 200 г сахара

— 4 яйца

— 40 мл свежевыжатого лимонного сока

— 140 г муки

— 1,5 чайной ложки разрыхлителя

— 2 столовые ложки лимонной цедры

— 200 г сахарной пудры (для теста и посыпки)

— 240 мл 33% сливок

— 240 г крем-сыра

— 30 мл молока

— лимон для украшения (1 штука)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 °C и полностью застелите противень пергаментной бумагой. Взбейте мягкое сливочное масло и сахар до получения пышной массы. Добавьте яйца и 15 мл лимонного сока. Вмешайте муку, разрыхлитель и 1 столовую ложку цедры. Выложите полученное тесто на противень и разровняйте его. Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 15 минут. Для проверки готовности можно использовать зубочистку — она должна остаться чистой. Переверните готовый бисквит на полотенце, обильно посыпанное сахарной пудрой. Снимите пергамент и сверните корж в рулет вместе с полотенцем, начиная со стороны короткого края. Оставьте его остывать. Взбейте холодные сливки до жестких пиков с помощью миксера. Отдельно взбейте крем-сыр с 100 г сахарной пудры, оставшейся цедрой и лимонным соком. Осторожно вмешайте взбитые сливки, используя лопатку. Разверните бисквитный рулет и равномерно распределите по нему цитрусовую начинку. Сверните рулет снова, помогая себе полотенцем, и оставьте в холодильнике на 1 час. Взбейте оставшиеся 100 г сахарной пудры и молоко с помощью венчика. Перед подачей полейте рулет получившейся глазурью, посыпьте сахарной пудрой и украсьте ломтиками лимона. Подайте лимонный рулет на стол, нарезав его на порционные кусочки. Наслаждайтесь воздушным вкусом и ароматом сливочно-цитрусовой начинки!