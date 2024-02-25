Нежный лимонный рулет: удивительное цитрусовое наслаждение со сливочным кремом

Попробуйте приготовить воздушный лимонный рулет с пышным бисквитным коржом и сливочно-цитрусовой начинкой. Рецепт от "Лайфхакер.ру" рассчитан на 4 порции.
Фото: commons.wikimedia.org by طورطة بالليمون is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 115 г сливочного масла — 200 г сахара — 4 яйца — 40 мл свежевыжатого лимонного сока — 140 г муки — 1,5 чайной ложки разрыхлителя — 2 столовые ложки лимонной цедры — 200 г сахарной пудры (для теста и посыпки) — 240 мл 33% сливок — 240 г крем-сыра — 30 мл молока — лимон для украшения (1 штука)
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180 °C и полностью застелите противень пергаментной бумагой.
Взбейте мягкое сливочное масло и сахар до получения пышной массы. Добавьте яйца и 15 мл лимонного сока. Вмешайте муку, разрыхлитель и 1 столовую ложку цедры.
Выложите полученное тесто на противень и разровняйте его. Выпекайте в предварительно разогретой духовке около 15 минут. Для проверки готовности можно использовать зубочистку — она должна остаться чистой.
Переверните готовый бисквит на полотенце, обильно посыпанное сахарной пудрой. Снимите пергамент и сверните корж в рулет вместе с полотенцем, начиная со стороны короткого края. Оставьте его остывать.
Взбейте холодные сливки до жестких пиков с помощью миксера.
Отдельно взбейте крем-сыр с 100 г сахарной пудры, оставшейся цедрой и лимонным соком. Осторожно вмешайте взбитые сливки, используя лопатку.
Разверните бисквитный рулет и равномерно распределите по нему цитрусовую начинку. Сверните рулет снова, помогая себе полотенцем, и оставьте в холодильнике на 1 час.
Взбейте оставшиеся 100 г сахарной пудры и молоко с помощью венчика. Перед подачей полейте рулет получившейся глазурью, посыпьте сахарной пудрой и украсьте ломтиками лимона.
Подайте лимонный рулет на стол, нарезав его на порционные кусочки. Наслаждайтесь воздушным вкусом и ароматом сливочно-цитрусовой начинки!
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НЕЖНЫЙ И АРОМАТНЫЙ лимонный рулет. Простая выпечка к чаю.
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