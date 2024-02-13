Шоколадно-клубничный рулет: восхитительное лакомство на День влюблённых

Для особого Дня влюблённых вы можете приготовить вкусный и лёгкий шоколадно-клубничный рулет.
Фото: flickr.com by Pest15 is licensed under CC BY-SA 2.0.
В отличие от традиционных рулетов, этот рецепт от сайта "Гранд Кулинар" не требует много времени и усилий, и даже новичок в кулинарии справится с ним. Вместо обычного бисквитного коржа вы будете использовать измельчённый корж, смешанный с сырной глазурью, что позволяет избежать риска трескания или рассыпания при сворачивании.
Для приготовления использована покупная смесь для торта, однако итоговый результат будет выглядеть и вкусно. Рулет покрывается шоколадной глазурью и украшается кусочками замороженной клубники. Это идеальное лакомство для Дня святого Валентина, чтобы насладиться вкусом свежих ягод даже в середине зимы.
Для этого рецепта вам понадобятся следующие ингредиенты:
— 1 упаковка (530 г) сухой смеси для белого бисквита (+ все необходимые ингредиенты для приготовления смеси),
— 110 г несолёного сливочного масла комнатной температуры,
— 110 г сливочного крем-сыра комнатной температуры,
— 2 столовые ложки сахарной пудры,
— 1 упаковка (45 г) замороженной клубники (+ немного для украшения),
— 0,9 кг тёмного шоколада, нарезанного на мелкие кусочки,
— 2 столовые ложки рафинированного кокосового масла или кондитерского жира.
Также вам потребуется форма для коржа размером 37,5×23 см.
Итак, приступим к приготовлению:
Разогрейте духовку до 175°C. Обработайте форму для коржа размером 22×32 см кулинарным спреем.
Приготовьте бисквитное тесто в соответствии с инструкцией на упаковке и вылейте его в подготовленную форму. Выпекайте около 30 минут, или пока вставленный в середину коржа деревянный шпажка не выйдет чистым. Остудите полностью.
В отдельной миске с помощью миксера с лопаткой смешайте сливочное масло и сливочный крем-сыр (или используйте ручной электрический миксер). Взбивайте на средней скорости до получения однородной массы примерно 2 минуты.
Уменьшите скорость миксера до минимума и постепенно добавьте сахарную пудру. Увеличьте скорость до средне-высокой и взбивайте, пока не получится пышная глазурь примерно 2 минуты.
Размельчите бисквитный корж в большой миске. Добавьте ¼ стакана глазури и хорошо перемешайте руками, чтобы получилась однородная масса.
Предварительно покройте форму пищевой пленкой размером 37,5×23 см. Разложите "тесто" для рулета в форму. Затем накройте его еще одним куском плёнки и аккуратно распределите его по всей поверхности формы, чтобы получить ровный прямоугольник.
Переложите смесь из "теста" на рабочую поверхность и аккуратно разверните прямоугольник с помощью плёнки, чтобы получить гладкую поверхность. Используя линейку, сделайте прямые края. Размер "теста" должен быть примерно 25×37,5 см.
Измельчите замороженную клубнику в специальной мельнице для специй и добавьте её в миску с оставшейся глазурью. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная масса.
Снимите верхнюю плёнку с "теста" и нанесите клубничную глазурь на всю поверхность, оставляя свободным примерно 4 см с одного дальнего края.
Аккуратно скатайте рулет, начиная от себя и, используя плёнку для помощи, заверните его внутрь. Перенесите рулет на противень и поставьте его в морозильник, чтобы застыл.
В жаропрочной миске сочетайте темный шоколад и кокосовое масло. Установите миску над кастрюлей с кипящей водой и помешивайте, пока шоколад и масло полностью не растают и не смешаются в однородную массу, что займет около 6 минут.
Снимите миску с кастрюли и оставьте шоколадное смесь настояться и немного застыть в течение примерно 7 минут.
Разверните рулет и перенесите его на решетку, установленную над противнем. Полейте шоколадной глазурью, чтобы полностью покрыть поверхность рулета. Украсьте сверху кусочками замороженной клубники.
Поставьте рулет в морозильник на 5 минут, чтобы шоколад полностью застыл. Затем аккуратно перенесите его на сервировочное блюдо и нарежьте на ломтики. Подавайте охлаждённым. Приятного аппетита!
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