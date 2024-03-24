Нежные оладушки из куриного филе: вкусное блюдо, которое получается у всех

Приготовление оладушек из филе курицы — это простой процесс, который не займёт много времени. В отличие от обычных оладий, эти оладушки не распадаются при готовке и не пригорают, и очень легко достигают нужной консистенции.
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Для приготовления куриных оладушек от сайта povar.ru вам понадобится куриное филе, твёрдый сыр, яйцо, мука и майонез. Если готовите для детей, можно заменить майонез на сметану, что придаст им еще более нежный вкус.
Ингредиенты (на 2 порции):
200 г куриного филе,
80 г твёрдого сыра,
1 яйцо,
1 ст. л. муки,
1 ст. л. майонеза,
соль по вкусу.
Приготовление
Для начала мелко нарежьте куриное филе острым ножом.
Затем добавьте натёртый сыр, яйцо, майонез, посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте. Добавьте половину столовой ложки муки и снова хорошо перемешайте. Если смесь получится слишком жидкой, добавьте еще половину столовой ложки муки. Количество муки может зависеть от жидкости майонеза (или сметаны) и размера яйца.
С помощью ложки выкладывайте куриную массу на разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте 3-4 минуты с каждой стороны.
Подавайте оладушки с соусом, например, томатным. Другой вариант подачи — со сметаной или горчицей. Можно также добавить свежую зелень или салат из свежих овощей в качестве гарнира.
Это блюдо отлично подойдет для завтрака или лёгкого обеда либо ужина. Оладушки получаются нежными, сочными и очень вкусными. Рекомендуем попробовать приготовить их — это просто, быстро и вкусно!
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ