Нежные оладушки из куриного филе: вкусное блюдо, которое получается у всех

Оладушки из филе курицы: мягкие и нежные, никогда не пригорают и не разваливаются

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление оладушек из филе курицы — это простой процесс, который не займёт много времени. В отличие от обычных оладий, эти оладушки не распадаются при готовке и не пригорают, и очень легко достигают нужной консистенции.

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Для приготовления куриных оладушек от сайта povar.ru вам понадобится куриное филе, твёрдый сыр, яйцо, мука и майонез. Если готовите для детей, можно заменить майонез на сметану, что придаст им еще более нежный вкус.

Ингредиенты (на 2 порции):

200 г куриного филе,

80 г твёрдого сыра,

1 яйцо,

1 ст. л. муки,

1 ст. л. майонеза,

соль по вкусу.

Приготовление

Для начала мелко нарежьте куриное филе острым ножом. Затем добавьте натёртый сыр, яйцо, майонез, посолите и поперчите по вкусу, хорошо перемешайте. Добавьте половину столовой ложки муки и снова хорошо перемешайте. Если смесь получится слишком жидкой, добавьте еще половину столовой ложки муки. Количество муки может зависеть от жидкости майонеза (или сметаны) и размера яйца. С помощью ложки выкладывайте куриную массу на разогретую сковороду с растительным маслом и жарьте 3-4 минуты с каждой стороны. Подавайте оладушки с соусом, например, томатным. Другой вариант подачи — со сметаной или горчицей. Можно также добавить свежую зелень или салат из свежих овощей в качестве гарнира.

Это блюдо отлично подойдет для завтрака или лёгкого обеда либо ужина. Оладушки получаются нежными, сочными и очень вкусными. Рекомендуем попробовать приготовить их — это просто, быстро и вкусно!