Жареное куриное филе на сковороде: мягкое и сочное внутри, с золотистой корочкой снаружи

Для приготовления сочного, мягкого и ароматного куриного филе с золотистой корочкой, вам понадобится чугунная сковорода-гриль. Если вы желаете добавить готовому блюду более насыщенный аромат и вкус, рекомендуется предварительно замариновать филе в соевом соусе, лимонном соке, кефире или сметане.
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Однако вы можете просто посолить и поперчить филе, отмечает petelinka.ru. Если время не позволяет мариновать мясо, можно приступать сразу к жарке.
Вот что вам понадобится (на 4 порции):
— 700 г куриного филе,
— 50 мл растительного масла,
— соль и перец по вкусу.
Приступим к приготовлению:
Ополосните куриное филе холодной проточной водой, удалите плёнки и лишние сгустки крови. Обсушите его с помощью бумажных полотенец и посолите, поперчите по вкусу.
Разогрейте чугунную сковороду-гриль с растительным маслом на среднем огне в течение 3 минут. Выложите филе на сковороду и обжарьте его с одной стороны в течение 10-15 минут. Затем переверните кусочки мяса и обжарьте еще 10-15 минут со второй стороны.
Готовое куриное филе можно подать на стол вместе с любым гарниром на ваш выбор.
Теперь вы знаете, как правильно пожарить куриное филе — сочно, мягко и с аппетитной корочкой. Приятного аппетита!
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