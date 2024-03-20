Жареное куриное филе на сковороде: мягкое и сочное внутри, с золотистой корочкой снаружи

Как приготовить филе курицы на сковороде по всем правилам

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления сочного, мягкого и ароматного куриного филе с золотистой корочкой, вам понадобится чугунная сковорода-гриль. Если вы желаете добавить готовому блюду более насыщенный аромат и вкус, рекомендуется предварительно замариновать филе в соевом соусе, лимонном соке, кефире или сметане.

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Однако вы можете просто посолить и поперчить филе, отмечает petelinka.ru. Если время не позволяет мариновать мясо, можно приступать сразу к жарке.

Вот что вам понадобится (на 4 порции):

— 700 г куриного филе,

— 50 мл растительного масла,

— соль и перец по вкусу.

Приступим к приготовлению:

Ополосните куриное филе холодной проточной водой, удалите плёнки и лишние сгустки крови. Обсушите его с помощью бумажных полотенец и посолите, поперчите по вкусу. Разогрейте чугунную сковороду-гриль с растительным маслом на среднем огне в течение 3 минут. Выложите филе на сковороду и обжарьте его с одной стороны в течение 10-15 минут. Затем переверните кусочки мяса и обжарьте еще 10-15 минут со второй стороны. Готовое куриное филе можно подать на стол вместе с любым гарниром на ваш выбор.

Теперь вы знаете, как правильно пожарить куриное филе — сочно, мягко и с аппетитной корочкой. Приятного аппетита!