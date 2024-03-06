Куриное филе с сыром и помидорами "София": каждый мужчина сможет приготовить его для любимой

Приготовление куриного филе с сыром и помидорами "София" — это прекрасный способ удивить и порадовать ваших гостей. Этот изысканный рецепт от Kedem.ru обещает превратить любое застолье в настоящий гастрономический праздник!
Фото: flickr.com by Alesist is licensed under CC BY-SA 2.0.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):
— 2 куриных филе,
— 2 помидора,
— 50 г сливочного масла,
— 50 г прибалтийского сыра,
— 1 столовая ложка растительного масла,
— 1 пучок зелёного лука,
— соль и перец по вкусу.
Приступаем к приготовлению:
Тщательно промойте и обсушите куриные филе.
Посолите и поперчите каждое филе, затем смажьте их растительным маслом. Разложите филе на противне, предварительно покрытом пергаментной бумагой.
Нарежьте сливочное масло на небольшие кусочки и распределите их сверху по филе.
Нарежьте помидоры на тонкие ломтики и выложите их поверх филе.
Посыпьте тёртым прибалтийским сыром филе с помидорами.
Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 30 минут.
После приготовления, достаньте филе из духовки и дайте немного остыть. Выложите на блюдо и посыпьте мелко нарезанным зелёным луком.
Ваши румяные куриные кусочки с сыром и помидорами "София" готовы к подаче. Приятного аппетита!
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Куриное филе в духовке «София» — нежное запеченное куриное филе в духовке с помидорами и сыром
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