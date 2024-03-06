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Куриное филе с сыром и помидорами "София": каждый мужчина сможет приготовить его для любимой

Куриное филе с сыром и помидорами "София": рецепт самого быстрого и удачного горячего

1:23
Еда

Приготовление куриного филе с сыром и помидорами "София" — это прекрасный способ удивить и порадовать ваших гостей. Этот изысканный рецепт от Kedem.ru обещает превратить любое застолье в настоящий гастрономический праздник!

Куриное филе с сыром и помидорами "София": рецепт самого быстрого и удачного горячего
Фото: flickr.com by Alesist is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):

— 2 куриных филе,

— 2 помидора,

— 50 г сливочного масла,

— 50 г прибалтийского сыра,

— 1 столовая ложка растительного масла,

— 1 пучок зелёного лука,

— соль и перец по вкусу.

Приступаем к приготовлению:

  1. Тщательно промойте и обсушите куриные филе.
  2. Посолите и поперчите каждое филе, затем смажьте их растительным маслом. Разложите филе на противне, предварительно покрытом пергаментной бумагой.
  3. Нарежьте сливочное масло на небольшие кусочки и распределите их сверху по филе.
  4. Нарежьте помидоры на тонкие ломтики и выложите их поверх филе.
  5. Посыпьте тёртым прибалтийским сыром филе с помидорами.
  6. Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 30 минут.
  7. После приготовления, достаньте филе из духовки и дайте немного остыть. Выложите на блюдо и посыпьте мелко нарезанным зелёным луком.

Ваши румяные куриные кусочки с сыром и помидорами "София" готовы к подаче. Приятного аппетита!

Куриное филе в духовке «София» — нежное запеченное куриное филе в духовке с помидорами и сыром
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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