Куриное филе с сыром и помидорами "София": каждый мужчина сможет приготовить его для любимой

Куриное филе с сыром и помидорами "София": рецепт самого быстрого и удачного горячего

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление куриного филе с сыром и помидорами "София" — это прекрасный способ удивить и порадовать ваших гостей. Этот изысканный рецепт от Kedem.ru обещает превратить любое застолье в настоящий гастрономический праздник!

Фото: flickr.com by Alesist is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты (на 2 порции):

— 2 куриных филе,

— 2 помидора,

— 50 г сливочного масла,

— 50 г прибалтийского сыра,

— 1 столовая ложка растительного масла,

— 1 пучок зелёного лука,

— соль и перец по вкусу.

Приступаем к приготовлению:

Тщательно промойте и обсушите куриные филе. Посолите и поперчите каждое филе, затем смажьте их растительным маслом. Разложите филе на противне, предварительно покрытом пергаментной бумагой. Нарежьте сливочное масло на небольшие кусочки и распределите их сверху по филе. Нарежьте помидоры на тонкие ломтики и выложите их поверх филе. Посыпьте тёртым прибалтийским сыром филе с помидорами. Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 30 минут. После приготовления, достаньте филе из духовки и дайте немного остыть. Выложите на блюдо и посыпьте мелко нарезанным зелёным луком.

Ваши румяные куриные кусочки с сыром и помидорами "София" готовы к подаче. Приятного аппетита!