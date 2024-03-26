Овсяно-кокосовое печенье с терпкой сушёной клюквой и кусочками белого шоколада: ну очень вкусный десерт к чаю

Овсяно-кокосовое печенье с клюквой: секреты приготовления

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Это классическое овсяное печенье приобретает новый вкус благодаря кокосу, стружке из белого шоколада (который имеет более нежный вкус, чем молочный или тёмный шоколад) и терпкой сушёной клюкве. В результате получается оригинальное сладкое лакомство, которое можно пожевать на досуге.

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Ингредиенты

1 стакан белой цельнозерновой муки

1 чайная ложка разрыхлителя

1/2 чайной ложки соли

2/3 стакана тростникового сахара

6 столовых ложек несолёного сливочного масла, растопленного

1 большое яйцо

1,5 чайной ложки ванильного экстракта

1 стакан овсяных хлопьев

1/2 стакана сушёной клюквы

1/3 чашки несладкого тёртого кокоса

1/3 чашки крошки из белого шоколада

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте противень кулинарным спреем. Смешайте муку, разрыхлитель и соль в миске. Взбейте сахар, масло, яйцо и ваниль в большой миске. Добавьте мучную смесь, овёс, клюкву, кокос и стружку из белого шоколада и перемешайте. Выкладывайте тесто столовыми ложками на подготовленный противень. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета, 12-14 минут.