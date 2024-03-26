Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мнение эксперта: топ диет, чтобы похудеть к лету
Кинологи ответили, сколько раз в день нужно гулять с собакой
Аграрии взяли правительственный квартал Брюсселя в осаду
ГИБДД раскрыла, на какое время ДПС может задержать водителя при составлении протокола
На Бали была задержана туристка из России из-за желания получать все бесплатно
Эти культовые сцены в советских фильмах появились благодаря импровизации
Как сжигать больше калорий при ходьбе: десять работающих способов
Терапевт озвучила ключевые условия для полного излечения от рака
Эксперт Михаил Александров убеждён, что к теракту в "Крокус Сити Холле" причастна Украина
Овсяно-кокосовое печенье с терпкой сушёной клюквой и кусочками белого шоколада: ну очень вкусный десерт к чаю

Овсяно-кокосовое печенье с клюквой: секреты приготовления

1:16
Еда

Это классическое овсяное печенье приобретает новый вкус благодаря кокосу, стружке из белого шоколада (который имеет более нежный вкус, чем молочный или тёмный шоколад) и терпкой сушёной клюкве. В результате получается оригинальное сладкое лакомство, которое можно пожевать на досуге.

Овсяно-кокосовое печенье с клюквой: секреты приготовления
Фото: flickr.com by slgckgc is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 стакан белой цельнозерновой муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 2/3 стакана тростникового сахара
  • 6 столовых ложек несолёного сливочного масла, растопленного
  • 1 большое яйцо
  • 1,5 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1 стакан овсяных хлопьев
  • 1/2 стакана сушёной клюквы
  • 1/3 чашки несладкого тёртого кокоса
  • 1/3 чашки крошки из белого шоколада

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Слегка смажьте противень кулинарным спреем.
  2. Смешайте муку, разрыхлитель и соль в миске. Взбейте сахар, масло, яйцо и ваниль в большой миске. Добавьте мучную смесь, овёс, клюкву, кокос и стружку из белого шоколада и перемешайте.
  3. Выкладывайте тесто столовыми ложками на подготовленный противень. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета, 12-14 минут.
ОВСЯНОЕ ФРУКТОВО-ЯГОДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ: ВИТАМИННЫЙ ВЗРЫВ И СОЧЕТАНИЕ ЯРКИХ ВКУСОВ!!!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году

По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.

Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году
Музыкант группы "Пикник" рассказал о скором концерте в Петербурге: ищем возможность
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Последние материалы
Как сжигать больше калорий при ходьбе: десять работающих способов
Терапевт озвучила ключевые условия для полного излечения от рака
Эксперт Михаил Александров убеждён, что к теракту в "Крокус Сити Холле" причастна Украина
Владимир Путин считает, что не нужно "кошмарить" бизнес
Агату Муцениеце возмутили испортившиеся продукты в супермаркете: "700 рублей за плесень"
Не откладывай на завтра: масло усьмы, ежедневное очищение и другие правила ухода за ресницами дома
Овсяно-кокосовое печенье с клюквой: секреты приготовления
Дело о неуправляемой маршрутке из Волгограда передано в суд
The Economist: Украине необходимо срочно признать свои ошибки
Шишки могут быть очень полезны в вашем саду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников