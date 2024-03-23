Ароматная маринованная капуста с чесночком: будет готова уже через пару часов!

Предлагаем вам рецепт быстрого приготовления маринованной капусты с чесноком ― ароматной и вкусной закуски, которая готовится за самое короткое время. Хрустящую капустку от сайта RussianFood.com съедят очень и очень быстро!
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты:
1 кг белокочанной капусты,
2 зубчика чеснока,
100 г моркови,
80 мл растительного масла,
50 г сахара,
25 г соли,
100 мл уксуса (9%),
500 мл воды,
5 горошин душистого перца.
Приготовление
Для начала приготовьте маринад. В кастрюле вскипятите воду и добавьте сахар, соль и горошек перца. Варите несколько минут, затем добавьте растительное масло и тщательно перемешайте. Потом отключите огонь и добавьте уксус. Ещё раз хорошо перемешайте маринад и дайте ему немного остыть.
Натрите морковь на тёрке и нашинкуйте капусту.
Измельчите чеснок и острый перец.
В большой миске соедините нарезанные овощи и добавьте измельчённый чеснок и перец.
Подготовьте стерилизованные банки и выложите в них смесь овощей.
Залейте овощи остывшим маринадом, закройте банки и поставьте их в холодильник на несколько часов или на всю ночь, чтобы капуста настоялась и маринад впитался.
Теперь ваша маринованная капуста с чесноком готова! Вы можете наслаждаться ею как самостоятельным блюдом или использовать в качестве гарнира к другим блюдам.
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Салат ИЗ Капусты - (Всегда ЕГО мало) Сколько не приготовь - съедается Всё!
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