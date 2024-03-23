Ароматная маринованная капуста с чесночком: будет готова уже через пару часов!

Маринованная капуста с чесноком: получается настолько вкусной, что съедается мгновенно

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт быстрого приготовления маринованной капусты с чесноком ― ароматной и вкусной закуски, которая готовится за самое короткое время. Хрустящую капустку от сайта RussianFood.com съедят очень и очень быстро!

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

1 кг белокочанной капусты,

2 зубчика чеснока,

100 г моркови,

80 мл растительного масла,

50 г сахара,

25 г соли,

100 мл уксуса (9%),

500 мл воды,

5 горошин душистого перца.

Приготовление

Для начала приготовьте маринад. В кастрюле вскипятите воду и добавьте сахар, соль и горошек перца. Варите несколько минут, затем добавьте растительное масло и тщательно перемешайте. Потом отключите огонь и добавьте уксус. Ещё раз хорошо перемешайте маринад и дайте ему немного остыть. Натрите морковь на тёрке и нашинкуйте капусту. Измельчите чеснок и острый перец. В большой миске соедините нарезанные овощи и добавьте измельчённый чеснок и перец. Подготовьте стерилизованные банки и выложите в них смесь овощей. Залейте овощи остывшим маринадом, закройте банки и поставьте их в холодильник на несколько часов или на всю ночь, чтобы капуста настоялась и маринад впитался.

Теперь ваша маринованная капуста с чесноком готова! Вы можете наслаждаться ею как самостоятельным блюдом или использовать в качестве гарнира к другим блюдам.