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Ароматная маринованная капуста с чесночком: будет готова уже через пару часов!

Маринованная капуста с чесноком: получается настолько вкусной, что съедается мгновенно

1:32
Еда

Предлагаем вам рецепт быстрого приготовления маринованной капусты с чесноком ― ароматной и вкусной закуски, которая готовится за самое короткое время. Хрустящую капустку от сайта RussianFood.com съедят очень и очень быстро!

Маринованная капуста с чесноком: получается настолько вкусной, что съедается мгновенно
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 1 кг белокочанной капусты,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 100 г моркови,
  • 80 мл растительного масла,
  • 50 г сахара,
  • 25 г соли,
  • 100 мл уксуса (9%),
  • 500 мл воды,
  • 5 горошин душистого перца.

Приготовление

  1. Для начала приготовьте маринад. В кастрюле вскипятите воду и добавьте сахар, соль и горошек перца. Варите несколько минут, затем добавьте растительное масло и тщательно перемешайте. Потом отключите огонь и добавьте уксус. Ещё раз хорошо перемешайте маринад и дайте ему немного остыть.
  2. Натрите морковь на тёрке и нашинкуйте капусту.
  3. Измельчите чеснок и острый перец.
  4. В большой миске соедините нарезанные овощи и добавьте измельчённый чеснок и перец.
  5. Подготовьте стерилизованные банки и выложите в них смесь овощей.
  6. Залейте овощи остывшим маринадом, закройте банки и поставьте их в холодильник на несколько часов или на всю ночь, чтобы капуста настоялась и маринад впитался.

Теперь ваша маринованная капуста с чесноком готова! Вы можете наслаждаться ею как самостоятельным блюдом или использовать в качестве гарнира к другим блюдам.

Салат ИЗ Капусты - (Всегда ЕГО мало) Сколько не приготовь - съедается Всё!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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