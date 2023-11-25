Врачи назвали квашеную капусту лучшей русской закуской

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи высказались о полезности традиционной российской закуски — квашеной капусты — в холодное время года.

Фото: Wikipedia by Annakareninerussie is licensed under CC BY-SA 4.0

Процесс квашения обогащает овощ молочной кислотой, что придает ей ценность для диабетиков и положительно воздействует на микроорганизмы в кишечнике.

Молочная кислота снижает риск сердечных заболеваний, а высокое содержание витамина C делает квашеную капусту отличным укрепляющим средством для иммунитета в зимний период. Специалисты подчеркивают, что квашеные продукты необходимо предпочитать маринованным для максимальной целебной пользы.

Что квашенная капуста творит с твоим организмом. Поражает даже врачей