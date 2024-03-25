Проще не бывает: делаем фантастическое пирожное тирамису без яиц и выпечки. Быстро и очень вкусно!

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Тирамису в стаканчиках: рецепт любимого десерта

1:26
Еда

Если вы любите тирамису, то рецепт этих пирожных станет вашим любимым. Тем более на их приготовление не уйдёт много времени, поскольку и готовить их особо не надо.

Тирамису в стаканчиках: рецепт любимого десерта
Фото: Own work by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам понадобится всего несколько ингредиентов, таких как взбитые сливки, сыр маскарпоне, сахар, ванильный экстракт, кофе эспрессо, кофейный ликер, печенье и какао-порошок. Если у вас нет кофейного ликера, то вместо него можно использовать ром.

Ингредиенты

  • 250 г взбитых сливок
  • 200 г сахарной пудры
  • 1/4 чашки кофе эспрессо
  • Печенье по желанию
  • 200 г сыра маскарпоне
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 2 столовые ложки кофейного ликера
  • 1 столовая ложка какао-порошка

Приготовление

  1. Взбейте миксером сливки, добавьте сахар, ванильный экстракт и продолжайте взбивать до образования жёстких пиков.
  2. Добавьте сыр маскарпоне и перемешайте до однородной массы.
  3. Смешайте кофе и кофейный ликер.
  4. Окуните печенье в кофейную смесь, положите в один слой на дно стеклянного стаканчика. Сверху добавьте смесь маскарпоне. Добавьте ещё один слой печенья. Используйте оставшийся крем маскарпоне, чтобы снова выложить слой.
  5. Посыпьте какао-порошком и добавьте нарезанные фрукты по вашему выбору в качестве украшения. Держать в холодильнике минимум 2-3 часа. 
Идеальный десерт тирамису всего за 20 минут!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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