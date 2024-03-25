Проще не бывает: делаем фантастическое пирожное тирамису без яиц и выпечки. Быстро и очень вкусно!

Если вы любите тирамису, то рецепт этих пирожных станет вашим любимым. Тем более на их приготовление не уйдёт много времени, поскольку и готовить их особо не надо.
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Вам понадобится всего несколько ингредиентов, таких как взбитые сливки, сыр маскарпоне, сахар, ванильный экстракт, кофе эспрессо, кофейный ликер, печенье и какао-порошок. Если у вас нет кофейного ликера, то вместо него можно использовать ром.
Ингредиенты
250 г взбитых сливок
200 г сахарной пудры
1/4 чашки кофе эспрессо
Печенье по желанию
200 г сыра маскарпоне
1 чайная ложка ванильного экстракта
2 столовые ложки кофейного ликера
1 столовая ложка какао-порошка
Приготовление
Взбейте миксером сливки, добавьте сахар, ванильный экстракт и продолжайте взбивать до образования жёстких пиков.
Добавьте сыр маскарпоне и перемешайте до однородной массы.
Смешайте кофе и кофейный ликер.
Окуните печенье в кофейную смесь, положите в один слой на дно стеклянного стаканчика. Сверху добавьте смесь маскарпоне. Добавьте ещё один слой печенья. Используйте оставшийся крем маскарпоне, чтобы снова выложить слой.
Посыпьте какао-порошком и добавьте нарезанные фрукты по вашему выбору в качестве украшения. Держать в холодильнике минимум 2-3 часа.
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