Проще не бывает: делаем фантастическое пирожное тирамису без яиц и выпечки. Быстро и очень вкусно!

Тирамису в стаканчиках: рецепт любимого десерта

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите тирамису, то рецепт этих пирожных станет вашим любимым. Тем более на их приготовление не уйдёт много времени, поскольку и готовить их особо не надо.

Фото: Own work by MOs810 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вам понадобится всего несколько ингредиентов, таких как взбитые сливки, сыр маскарпоне, сахар, ванильный экстракт, кофе эспрессо, кофейный ликер, печенье и какао-порошок. Если у вас нет кофейного ликера, то вместо него можно использовать ром.

Ингредиенты

250 г взбитых сливок

200 г сахарной пудры

1/4 чашки кофе эспрессо

Печенье по желанию

200 г сыра маскарпоне

1 чайная ложка ванильного экстракта

2 столовые ложки кофейного ликера

1 столовая ложка какао-порошка

Приготовление

Взбейте миксером сливки, добавьте сахар, ванильный экстракт и продолжайте взбивать до образования жёстких пиков. Добавьте сыр маскарпоне и перемешайте до однородной массы. Смешайте кофе и кофейный ликер. Окуните печенье в кофейную смесь, положите в один слой на дно стеклянного стаканчика. Сверху добавьте смесь маскарпоне. Добавьте ещё один слой печенья. Используйте оставшийся крем маскарпоне, чтобы снова выложить слой. Посыпьте какао-порошком и добавьте нарезанные фрукты по вашему выбору в качестве украшения. Держать в холодильнике минимум 2-3 часа.