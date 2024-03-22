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Куриный бефстроганоф: получается более мягким и нежным, чем из говядины

Бефстроганоф из курицы: вкусный и нежный, готовится быстрее, чем из говядины

1:44
Еда

Бефстроганов из курицы — это нежное и ароматное блюдо, которое приготовить очень просто и быстро. Оно подобно классическому бефстроганову из говядины, но занимает меньше времени.

Бефстроганоф из курицы: вкусный и нежный, готовится быстрее, чем из говядины
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления бефстроганова из курицы от RussianFood. com на 4 порции понадобятся следующие ингредиенты:

— 600 г куриного филе,

— 2 столовые ложки сметаны,

— 1 столовая ложка томатной пасты,

— 2 репчатых лука,

— 0,5 стакана муки,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 1,5 стакана бульона (можно использовать разведенный в воде бульонный кубик),

— соль и чёрный перец по вкусу.

Приготовление бефстроганова из курицы:

  1. Вымойте и обсушите куриное филе, затем нарежьте его на куски толщиной примерно 1 см.
  2. Отбейте куски курицы нежно и нарежьте их на полоски.
  3. Приготовьте соус, смешав в сотейнике сметану, томатную пасту и бульон. Посолите и поперчите по вкусу. Доведите соус до кипения, затем снимите с огня.
  4. Обваляйте куриное мясо в муке, затем удалите излишки муки, потрясая кусочки в дуршлаге.
  5. На сковороде разогрейте растительное масло и слегка обжарьте нарезанный лук.
  6. Добавьте к луку курицу и жарьте на сильном огне, постоянно помешивая, около 5-6 минут.
  7. Переложите мясо в сотейник со соусом, уменьшите огонь и тушите бефстроганов на медленном огне в течение 20 минут.
  8. Подавайте бефстроганов из курицы с картофелем, рисом или макаронами в качестве гарнира. По желанию можно украсить блюдо свежей зеленью.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь нежным и ароматным бефстрогановом из курицы!

Бефстроганов из куриной грудки / ВКУСНЫЙ УЖИН ЗА 30 минут.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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