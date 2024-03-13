Буррито из остатков любого мяса: прекрасно подойдут курица, фарш или говядина

Буррито с помидорами и фасолью: для него подойдут остатки любого мяса

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Мексиканские буррито с мясом и фасолью — это экзотическое и вкусное блюдо, которое можно приготовить с использованием мяса птицы или говядины, фарша, а также фасоли и дополнительных овощей.

Фото: commons.wikimedia.org by Francesc Fort is licensed under CC BY-SA 4.0

В классическом рецепте начинка заворачивается в тортильи, но также можно использовать тонкий лаваш. Готовые рулеты можно обжарить на сковороде или запечь в духовке, посыпав сыром. В результате получится своеобразное сочетание буррито и энчилады.

Вот список ингредиентов, которые вам понадобятся для буррито по рецепту сайта "Едим Дома":

— 3 помидора,

— 150 грамм мяса (курица, говядина, фарш),

— 150 грамм консервированной фасоли,

— 150 грамм сыра (на ваш вкус),

— 1 луковица,

— 1 лаваш,

— четвертинка лимона,

— 2 зубчика чеснока,

— 1 щепотка тмина,

— 1 щепотка чили.

Пошаговый рецепт приготовления:

Прокипятите помидоры, сделайте на их кожи надрезы крестом и остудите. Затем снимите кожу и мелко нарежьте мякоть. Мелко нашинкуйте лук и чеснок. Обжарьте лук с тмином и чили на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте в сковороду помидоры и сок четверти лимона. Тушите все вместе на среднем огне в течение 20 минут. Разделите мясо на волокна и добавьте его в сковороду к остальным ингредиентам. Также добавьте фасоль. Продолжайте тушить на среднем огне еще 5 минут. Разделите лаваш на два прямоугольника. Выложите начинку на каждый прямоугольник и посыпьте тертым сыром. Сверните лаваш в рулет так, чтобы начинка не выглядывала по бокам. Обжарьте буррито на сухой сковороде до получения румяной корочки.

Подавайте буррито горячим. Готовые мексиканские буррито с мясом и фасолью можно подать к столу и наслаждаться их вкусом. Это прекрасное сочетание ароматных специй и разнообразных текстур. Приятного аппетита!