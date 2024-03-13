Буррито из остатков любого мяса: прекрасно подойдут курица, фарш или говядина

Мексиканские буррито с мясом и фасолью — это экзотическое и вкусное блюдо, которое можно приготовить с использованием мяса птицы или говядины, фарша, а также фасоли и дополнительных овощей.
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В классическом рецепте начинка заворачивается в тортильи, но также можно использовать тонкий лаваш. Готовые рулеты можно обжарить на сковороде или запечь в духовке, посыпав сыром. В результате получится своеобразное сочетание буррито и энчилады.
Вот список ингредиентов, которые вам понадобятся для буррито по рецепту сайта "Едим Дома":
— 3 помидора,
— 150 грамм мяса (курица, говядина, фарш),
— 150 грамм консервированной фасоли,
— 150 грамм сыра (на ваш вкус),
— 1 луковица,
— 1 лаваш,
— четвертинка лимона,
— 2 зубчика чеснока,
— 1 щепотка тмина,
— 1 щепотка чили.
Пошаговый рецепт приготовления:
Прокипятите помидоры, сделайте на их кожи надрезы крестом и остудите. Затем снимите кожу и мелко нарежьте мякоть.
Мелко нашинкуйте лук и чеснок. Обжарьте лук с тмином и чили на растительном масле до золотистого цвета.
Добавьте в сковороду помидоры и сок четверти лимона. Тушите все вместе на среднем огне в течение 20 минут.
Разделите мясо на волокна и добавьте его в сковороду к остальным ингредиентам. Также добавьте фасоль. Продолжайте тушить на среднем огне еще 5 минут.
Разделите лаваш на два прямоугольника. Выложите начинку на каждый прямоугольник и посыпьте тертым сыром. Сверните лаваш в рулет так, чтобы начинка не выглядывала по бокам.
Обжарьте буррито на сухой сковороде до получения румяной корочки.
Подавайте буррито горячим. Готовые мексиканские буррито с мясом и фасолью можно подать к столу и наслаждаться их вкусом. Это прекрасное сочетание ароматных специй и разнообразных текстур. Приятного аппетита!
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