Viva La Mexico! Популярные мексиканские блюда, которые можно приготовить дома

Яркая и сочная мексиканская кухня — это потрясающая квинтэссенция пикантных вкусов и умопомрачительных ароматов, которая не может оставить равнодушным ни одного единожды вкусившего ее шедевры. Традиционные блюда поражают воображение обилием, казалось бы, простых ингредиентов, которые в сочетании создают невероятную и поистине уникальную кулинарную картину. Если вы никогда не готовили мексиканские блюда дома, то самое время начать прямо сейчас.

Яичница по-мексикански. Мексиканская кухня. Как приготовить яичницу.Mexican dish

Фахитас

Самое популярное и любимое мексиканцами блюдо — результат сочетания испанской кухни с кулинарными традициями ацтеков. Оно как нельзя лучше подходит в качестве основного деликатеса для семейного обеда или оригинальной закуски для вечеринки в компании хороших друзей. Приготовить фахитас сможет абсолютно каждый, ведь это не только очень вкусно, но и невероятно просто.

Ингредиенты:

300 гр. говядины

1 перец чили

2 болгарских перца (лучше брать красный и желтый, чтобы блюдо получилось более насыщенным и аппетитным)

1 луковица (лучше всего красная)

400 гр. красной консервированной фасоли

2,5 ст. ложки томатной пасты

1 средний лайм

4 кукурузных лепешки

Приготовление:

1. Нарежьте перец и говядину тонкими ломтиками, мелко покрошите лук.

2. Положите мясо в сок лайма и оставьте на 1,5-2 часа.

3. Обжарьте все овощи до состояния практически полной готовности (около 10 минут).

4. Добавьте к овощам говядину и оставьте на огне еще минут на 10-15.

5. Залейте содержимое сковороды томатной пастой и добавьте красную фасоль, тушите около 5 минут.

6. Подавайте получившуюся начинку с кукурузными лепешками.

Гуакамоле

Эта невероятно вкусная, сытная и очень легкая в приготовлении закуска из авокадо — идеальное блюдо для тех, у кого нет времени стоять у плиты. Традиционно гуакамоле подается с кукурузными или пшеничными чипсами и может запросто стать прекрасным вариантом завтрака или перекуса.

Ингредиенты:

3 спелых авокадо (они должны быть мягкими)

2 спелых томата

1 красная луковица

1 лайм

1 перец чили

2 зубчика чеснока

Соль, приправы и зелень по вкусу

Приготовление:

1. Мелко порежьте чеснок, лук, перец и зелень.

2. Очистите томаты от кожуры.

3. Разомните все ингредиенты вилкой и добавьте соль и специи по вкусу (чаще всего достаточно черного перца).

4. Добавьте сок лайма и небольшое количество воды.

5. Очистите авокадо от кожуры и разомните вилкой, смешайте с остальными овощами.

Можно долго разминать овощи вилкой, шинковать, и смешивать, но проще всего перемолоть все ингредиенты в блендере до состояния пасты. Вкус от упрощения процесса готовки никак не пострадает, да и визуально блюдо выглядит более эстетичным.

Сальса

Пряный соус "Сальса" — еще одно популярное мексиканское блюдо, которое станет отличным дополнением к изысканному ужину. Его часто подают к мясу или едят в качестве закуски с кукурузными чипсами или лепешками.

Ингредиенты:

4 томата

1 красная луковица

5 зубчиков чеснока

1 лайм

2 перца чили

2 ст. ложки оливкового масла

2 ст. ложки острой томатной пасты

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

1. Ошпарьте томаты кипятком, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

2. Мелко нашинкуйте лук и чеснок, нарежьте перец тонкими соломками.

3. Тщательно перемешайте все овощи и добавьте сок лайма, томатную пасту, соль, перец и оливковое масло.

Уэвос-ранчерос

Традиционное мексиканское блюдо уэвос-ранчерос — самый популярный вариант завтрака. Жители Центральной Америки обычно едят его прямо со сковородки или заворачивают в тонкую кукурузную лепешку. Получается очень вкусное и питательное блюдо, которое не дает чувству голода проснуться до самого захода солнца.

Ингредиенты:

2 яйца

2 спелых томата

2 болгарских перца

100 гр. сырокопченой колбасы

1 сладкая луковица (красная или белая)

2 зубчика чеснока

1 ст. ложка молотой зиры

3 ст. ложки томатной пасты

2 ст. ложки оливкового масла

Приготовление:

1. Обжарьте мелко нашинкованный лук на разогретой сковороде с добавлением масла, добавьте тертый чеснок.

2. Порежьте остальные овощи, залейте томатной пастой и тушите в течение 8-10 минут.

3. Обжарьте на сковороде колбасу до состояния легкой корочки, а затем залейте приготовленной ранее смесью.

4. Сверху вылейте яйца и оставьте на огне еще на 7-9 минут.

5. Украсьте блюдо зеленью.

Буррито

Пожалуй, самое известное за пределами Мексики блюдо также готовится очень легко и быстро. Буррито действительно под силу приготовить каждому. Это сытное блюдо наполнит энергией на весь день и поселит глубоко внутри жгучее желание поскорее отведать еще хотя бы один кусочек этого божественного яства.

Ингредиенты:

600 гр. куриного фарша

200 гр. бурого риса

4 средних томата

2 красные луковицы

3 болгарских перца

120 гр. твердого сыра

3 ст. ложки томатной пасты

Соль, приправы и зелень по вкусу

4 тортильи

Приготовление:

1. Нарежьте кубиками томаты, лук и перец.

2. Обжарьте овощи и фарш на раскаленной сковороде до состояния полуготовности.

3. Добавьте томатную пасту, соль и приправы, оставьте на среднем огне еще на 5-7 минут.

4. Отварите рис, а затем смешайте с овощами, курицей и тертым сыром.

5. Аккуратно выложите массу на край тортильи (пшеничная лепешка) и заверните в трубочку.

6. Обжарьте получившуюся трубочку на сухой сковороде.

Читайте также:

Семь блюд американской кухни, без которых Америка не была бы Америкой

10 блюд, которые обязательно нужно попробовать в Италии