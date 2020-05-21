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Автор Александра Балан-Сенчук

Viva La Mexico! Популярные мексиканские блюда, которые можно приготовить дома

Общество » Практика » Как отдохнуть

Яркая и сочная мексиканская кухня — это потрясающая квинтэссенция пикантных вкусов и умопомрачительных ароматов, которая не может оставить равнодушным ни одного единожды вкусившего ее шедевры. Традиционные блюда поражают воображение обилием, казалось бы, простых ингредиентов, которые в сочетании создают невероятную и поистине уникальную кулинарную картину. Если вы никогда не готовили мексиканские блюда дома, то самое время начать прямо сейчас.

Яичница по-мексикански. Мексиканская кухня. Как приготовить яичницу.Mexican dish

Фахитас

Viva La Mexico! Популярные мексиканские блюда, которые можно приготовить дома. Мексиканский фахитос

Самое популярное и любимое мексиканцами блюдо — результат сочетания испанской кухни с кулинарными традициями ацтеков. Оно как нельзя лучше подходит в качестве основного деликатеса для семейного обеда или оригинальной закуски для вечеринки в компании хороших друзей. Приготовить фахитас сможет абсолютно каждый, ведь это не только очень вкусно, но и невероятно просто.

Ингредиенты:

  • 300 гр. говядины
  • 1 перец чили
  • 2 болгарских перца (лучше брать красный и желтый, чтобы блюдо получилось более насыщенным и аппетитным)
  • 1 луковица (лучше всего красная)
  • 400 гр. красной консервированной фасоли
  • 2,5 ст. ложки томатной пасты
  • 1 средний лайм
  • 4 кукурузных лепешки

Приготовление:

1. Нарежьте перец и говядину тонкими ломтиками, мелко покрошите лук.

2. Положите мясо в сок лайма и оставьте на 1,5-2 часа.

3. Обжарьте все овощи до состояния практически полной готовности (около 10 минут).

4. Добавьте к овощам говядину и оставьте на огне еще минут на 10-15.

5. Залейте содержимое сковороды томатной пастой и добавьте красную фасоль, тушите около 5 минут.

6. Подавайте получившуюся начинку с кукурузными лепешками.

Гуакамоле

Viva La Mexico! Популярные мексиканские блюда, которые можно приготовить дома. Мексиканский соус гуакамоле

Эта невероятно вкусная, сытная и очень легкая в приготовлении закуска из авокадо — идеальное блюдо для тех, у кого нет времени стоять у плиты. Традиционно гуакамоле подается с кукурузными или пшеничными чипсами и может запросто стать прекрасным вариантом завтрака или перекуса.

Ингредиенты:

  • 3 спелых авокадо (они должны быть мягкими)
  • 2 спелых томата
  • 1 красная луковица
  • 1 лайм
  • 1 перец чили
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль, приправы и зелень по вкусу

Приготовление:

1. Мелко порежьте чеснок, лук, перец и зелень.

2. Очистите томаты от кожуры.

3. Разомните все ингредиенты вилкой и добавьте соль и специи по вкусу (чаще всего достаточно черного перца).

4. Добавьте сок лайма и небольшое количество воды.

5. Очистите авокадо от кожуры и разомните вилкой, смешайте с остальными овощами.

Можно долго разминать овощи вилкой, шинковать, и смешивать, но проще всего перемолоть все ингредиенты в блендере до состояния пасты. Вкус от упрощения процесса готовки никак не пострадает, да и визуально блюдо выглядит более эстетичным.

Сальса

Viva La Mexico! Популярные мексиканские блюда, которые можно приготовить дома. Мексиканский соус сальса

Пряный соус "Сальса" — еще одно популярное мексиканское блюдо, которое станет отличным дополнением к изысканному ужину. Его часто подают к мясу или едят в качестве закуски с кукурузными чипсами или лепешками.

Ингредиенты:

  • 4 томата
  • 1 красная луковица
  • 5 зубчиков чеснока
  • 1 лайм
  • 2 перца чили
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • 2 ст. ложки острой томатной пасты
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

1. Ошпарьте томаты кипятком, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

2. Мелко нашинкуйте лук и чеснок, нарежьте перец тонкими соломками.

3. Тщательно перемешайте все овощи и добавьте сок лайма, томатную пасту, соль, перец и оливковое масло.

Уэвос-ранчерос

Viva La Mexico! Популярные мексиканские блюда, которые можно приготовить дома. Мексика уэвос Ранчерос

Традиционное мексиканское блюдо уэвос-ранчерос — самый популярный вариант завтрака. Жители Центральной Америки обычно едят его прямо со сковородки или заворачивают в тонкую кукурузную лепешку. Получается очень вкусное и питательное блюдо, которое не дает чувству голода проснуться до самого захода солнца.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 спелых томата
  • 2 болгарских перца
  • 100 гр. сырокопченой колбасы
  • 1 сладкая луковица (красная или белая)
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ст. ложка молотой зиры
  • 3 ст. ложки томатной пасты
  • 2 ст. ложки оливкового масла

Приготовление:

1. Обжарьте мелко нашинкованный лук на разогретой сковороде с добавлением масла, добавьте тертый чеснок.

2. Порежьте остальные овощи, залейте томатной пастой и тушите в течение 8-10 минут.

3. Обжарьте на сковороде колбасу до состояния легкой корочки, а затем залейте приготовленной ранее смесью.

4. Сверху вылейте яйца и оставьте на огне еще на 7-9 минут.

5. Украсьте блюдо зеленью.

Буррито

Viva La Mexico! Популярные мексиканские блюда, которые можно приготовить дома. Бурито

 

Пожалуй, самое известное за пределами Мексики блюдо также готовится очень легко и быстро. Буррито действительно под силу приготовить каждому. Это сытное блюдо наполнит энергией на весь день и поселит глубоко внутри жгучее желание поскорее отведать еще хотя бы один кусочек этого божественного яства.

Ингредиенты:

  • 600 гр. куриного фарша
  • 200 гр. бурого риса
  • 4 средних томата
  • 2 красные луковицы
  • 3 болгарских перца
  • 120 гр. твердого сыра
  • 3 ст. ложки томатной пасты
  • Соль, приправы и зелень по вкусу
  • 4 тортильи

Приготовление:

1. Нарежьте кубиками томаты, лук и перец.

2. Обжарьте овощи и фарш на раскаленной сковороде до состояния полуготовности.

3. Добавьте томатную пасту, соль и приправы, оставьте на среднем огне еще на 5-7 минут.

4. Отварите рис, а затем смешайте с овощами, курицей и тертым сыром.

5. Аккуратно выложите массу на край тортильи (пшеничная лепешка) и заверните в трубочку.

6. Обжарьте получившуюся трубочку на сухой сковороде.

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Темы блюда мексика кухни мира мексиканская кухня гастрономический туризм
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