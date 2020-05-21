Яркая и сочная мексиканская кухня — это потрясающая квинтэссенция пикантных вкусов и умопомрачительных ароматов, которая не может оставить равнодушным ни одного единожды вкусившего ее шедевры. Традиционные блюда поражают воображение обилием, казалось бы, простых ингредиентов, которые в сочетании создают невероятную и поистине уникальную кулинарную картину. Если вы никогда не готовили мексиканские блюда дома, то самое время начать прямо сейчас.
Самое популярное и любимое мексиканцами блюдо — результат сочетания испанской кухни с кулинарными традициями ацтеков. Оно как нельзя лучше подходит в качестве основного деликатеса для семейного обеда или оригинальной закуски для вечеринки в компании хороших друзей. Приготовить фахитас сможет абсолютно каждый, ведь это не только очень вкусно, но и невероятно просто.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Нарежьте перец и говядину тонкими ломтиками, мелко покрошите лук.
2. Положите мясо в сок лайма и оставьте на 1,5-2 часа.
3. Обжарьте все овощи до состояния практически полной готовности (около 10 минут).
4. Добавьте к овощам говядину и оставьте на огне еще минут на 10-15.
5. Залейте содержимое сковороды томатной пастой и добавьте красную фасоль, тушите около 5 минут.
6. Подавайте получившуюся начинку с кукурузными лепешками.
Эта невероятно вкусная, сытная и очень легкая в приготовлении закуска из авокадо — идеальное блюдо для тех, у кого нет времени стоять у плиты. Традиционно гуакамоле подается с кукурузными или пшеничными чипсами и может запросто стать прекрасным вариантом завтрака или перекуса.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Мелко порежьте чеснок, лук, перец и зелень.
2. Очистите томаты от кожуры.
3. Разомните все ингредиенты вилкой и добавьте соль и специи по вкусу (чаще всего достаточно черного перца).
4. Добавьте сок лайма и небольшое количество воды.
5. Очистите авокадо от кожуры и разомните вилкой, смешайте с остальными овощами.
Можно долго разминать овощи вилкой, шинковать, и смешивать, но проще всего перемолоть все ингредиенты в блендере до состояния пасты. Вкус от упрощения процесса готовки никак не пострадает, да и визуально блюдо выглядит более эстетичным.
Пряный соус "Сальса" — еще одно популярное мексиканское блюдо, которое станет отличным дополнением к изысканному ужину. Его часто подают к мясу или едят в качестве закуски с кукурузными чипсами или лепешками.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Ошпарьте томаты кипятком, очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.
2. Мелко нашинкуйте лук и чеснок, нарежьте перец тонкими соломками.
3. Тщательно перемешайте все овощи и добавьте сок лайма, томатную пасту, соль, перец и оливковое масло.
Традиционное мексиканское блюдо уэвос-ранчерос — самый популярный вариант завтрака. Жители Центральной Америки обычно едят его прямо со сковородки или заворачивают в тонкую кукурузную лепешку. Получается очень вкусное и питательное блюдо, которое не дает чувству голода проснуться до самого захода солнца.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Обжарьте мелко нашинкованный лук на разогретой сковороде с добавлением масла, добавьте тертый чеснок.
2. Порежьте остальные овощи, залейте томатной пастой и тушите в течение 8-10 минут.
3. Обжарьте на сковороде колбасу до состояния легкой корочки, а затем залейте приготовленной ранее смесью.
4. Сверху вылейте яйца и оставьте на огне еще на 7-9 минут.
5. Украсьте блюдо зеленью.
Пожалуй, самое известное за пределами Мексики блюдо также готовится очень легко и быстро. Буррито действительно под силу приготовить каждому. Это сытное блюдо наполнит энергией на весь день и поселит глубоко внутри жгучее желание поскорее отведать еще хотя бы один кусочек этого божественного яства.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Нарежьте кубиками томаты, лук и перец.
2. Обжарьте овощи и фарш на раскаленной сковороде до состояния полуготовности.
3. Добавьте томатную пасту, соль и приправы, оставьте на среднем огне еще на 5-7 минут.
4. Отварите рис, а затем смешайте с овощами, курицей и тертым сыром.
5. Аккуратно выложите массу на край тортильи (пшеничная лепешка) и заверните в трубочку.
6. Обжарьте получившуюся трубочку на сухой сковороде.
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