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Сосо Павлиашвили об уехавших артистах: "Будем за них молиться"

Сосо Павлиашвили о судьбе уехавших звёзд: "Всё отвалится, кто останется с Богом"

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Шоу-бизнес

Сосо Павлиашвили в интервью kp.ru высказал своё мнение о российских артистах, которые покинули страну.

Сосо Павлиашвили о судьбе уехавших звёзд: "Всё отвалится, кто останется с Богом"
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Он заявил, что не осуждает их за выбор уехать и утверждает, что будет молиться за них, несмотря на их решение. Павлиашвили также критически относится к взаимодействию России с Западом, утверждая, что Запад стремится уничтожить православие и "раздербанить" Россию, создавая конфликты, в частности с Украиной.

Певец выразил некомфортное чувство по поводу современного многообразия гендеров и уверен, что в итоге люди, оставшиеся верными своим духовным убеждениям, окажутся на правильной стороне.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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