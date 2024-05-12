Сосо Павлиашвили в интервью kp.ru высказал своё мнение о российских артистах, которые покинули страну.
Он заявил, что не осуждает их за выбор уехать и утверждает, что будет молиться за них, несмотря на их решение. Павлиашвили также критически относится к взаимодействию России с Западом, утверждая, что Запад стремится уничтожить православие и "раздербанить" Россию, создавая конфликты, в частности с Украиной.
Певец выразил некомфортное чувство по поводу современного многообразия гендеров и уверен, что в итоге люди, оставшиеся верными своим духовным убеждениям, окажутся на правильной стороне.
Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.