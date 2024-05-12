От классической чёлки до филировки концов: идеи для обновления прически с длинными волосами

Шесть стильных стрижек для длинных волос: обновите свой образ

2:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Желаете ли вы придать своим длинным волосам свежий вид или ищете новую стрижку, возможности для творчества настолько разнообразны, что можно наслаждаться бесконечным многообразием стилей. Портал bebeautiful.in предлагает несколько модных вариантов, как обновить свою причёску.

Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Классическая чёлка

Даже если вы не готовы на радикальные изменения, чёлка - это прекрасный способ оживить ваш образ. Она отлично сочетается с длинными волосами, помогая смягчить черты лица и добавить шарма вашему стилю.

Филировка концов

Несколько тонких слоев на кончиках волос создадут многослойность и объем, сохраняя при этом естественный вид. Это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить текстуру своим длинным локонам.

Прямой срез

Гладкие волосы с ровным срезом не только для коротких стрижек. Они также выглядят потрясающе на длинных волосах, придавая им современный и стильный вид.

U-образный вырез

Хотите добавить немного разнообразия в свои длинные волосы, но не хотите радикальных изменений? U-образный вырез - отличное решение. Этот стиль создает угловатую рамку вокруг лица, делая ваши пряди более объемными и пышными. Он подходит для любого типа волос и структуры, добавляя им элегантности и изысканности.

Рваные слои

Этот стиль идеально подходит для тонких волос, придавая им дополнительный объем и текстуру. Благодаря многочисленным слоям и филированным концам, ваши волосы будут выглядеть гуще и объемнее. А если у вас вьющиеся или волнистые пряди, эта стрижка подчеркнет их неповторимую текстуру и форму.

Удлинённая чёлка

Челка, обрамляющая лицо, придает вашей прическе особый шарм и загадочность. Она стильно смотрится с любыми прическами на длинные волосы, добавляя им изюминку и оригинальность. Попробуйте сочетать ее с различными укладками: собранными в хвост, косичками или романтичными завитками — эффект будет потрясающим.

Таким образом, выбрав одну из этих потрясающих стрижек, вы сможете создать новый смелый образ, который подчеркнет вашу индивидуальность и стиль.

Красивые и удобные стрижки для длинных волос (разбор с парикмахером)