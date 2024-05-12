Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные назвали способ улучшения зрения с помощью света
"Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза" лидирует по популярности в "Disney+"
Куриный суп с лапшой и яйцом: вкусный способ подкрепиться и восстановить силы
Число жертв обрушения дома в Белгороде увеличилось до 13
Сосо Павлиашвили о судьбе уехавших звёзд: "Всё отвалится, кто останется с Богом"
Шоумен Гарик Мартиросян пошутил о третьей беременности актрисы Хилькевич
Спортивные дисциплины, способствующие быстрому метаболизму
Песков объяснил назначение Белоусова необходимостью внедрения инноваций
Вкусные спагетти с грецкими орехами, лаймом и петрушкой на ужин
От классической чёлки до филировки концов: идеи для обновления прически с длинными волосами

Шесть стильных стрижек для длинных волос: обновите свой образ

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Желаете ли вы придать своим длинным волосам свежий вид или ищете новую стрижку, возможности для творчества настолько разнообразны, что можно наслаждаться бесконечным многообразием стилей. Портал bebeautiful.in предлагает несколько модных вариантов, как обновить свою причёску.

Шесть стильных стрижек для длинных волос: обновите свой образ
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Классическая чёлка

Даже если вы не готовы на радикальные изменения, чёлка - это прекрасный способ оживить ваш образ. Она отлично сочетается с длинными волосами, помогая смягчить черты лица и добавить шарма вашему стилю.

Филировка концов

Несколько тонких слоев на кончиках волос создадут многослойность и объем, сохраняя при этом естественный вид. Это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить текстуру своим длинным локонам.

Прямой срез

Гладкие волосы с ровным срезом не только для коротких стрижек. Они также выглядят потрясающе на длинных волосах, придавая им современный и стильный вид.

U-образный вырез

Хотите добавить немного разнообразия в свои длинные волосы, но не хотите радикальных изменений? U-образный вырез - отличное решение. Этот стиль создает угловатую рамку вокруг лица, делая ваши пряди более объемными и пышными. Он подходит для любого типа волос и структуры, добавляя им элегантности и изысканности.

Рваные слои

Этот стиль идеально подходит для тонких волос, придавая им дополнительный объем и текстуру. Благодаря многочисленным слоям и филированным концам, ваши волосы будут выглядеть гуще и объемнее. А если у вас вьющиеся или волнистые пряди, эта стрижка подчеркнет их неповторимую текстуру и форму.

Удлинённая чёлка

Челка, обрамляющая лицо, придает вашей прическе особый шарм и загадочность. Она стильно смотрится с любыми прическами на длинные волосы, добавляя им изюминку и оригинальность. Попробуйте сочетать ее с различными укладками: собранными в хвост, косичками или романтичными завитками — эффект будет потрясающим.

Таким образом, выбрав одну из этих потрясающих стрижек, вы сможете создать новый смелый образ, который подчеркнет вашу индивидуальность и стиль.

Красивые и удобные стрижки для длинных волос (разбор с парикмахером)
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Поливаем арбузы правильно: вот как это важно сделать, чтобы не получить безвкусные ягоды

Правильный полив является чрезвычайно важной частью выращивания арбуза.

Как правильно полить арбузы
Как бороться с сорняками в саду
Избавляемся от сорняков в саду: вот как удалить нежелательные растения
В Германии китайские автомобили начали плесневеть
Стало известно о купленной победе певицы Севиль на шоу "Маска"
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Можно ли гулять с собакой до посинения: какая норма времени прогулки питомца
Климова рассказала, почему ее сын от Игоря Петренко не пойдет в армию
Чем кормить кота: мясом или покупным кормом
Чем кормить кота: мясом или покупным кормом
Последние материалы
Спортивные дисциплины, способствующие быстрому метаболизму
Песков объяснил назначение Белоусова необходимостью внедрения инноваций
Вкусные спагетти с грецкими орехами, лаймом и петрушкой на ужин
Скиммия станет изысканным украшением сада
Наташа Королёва организует мастерскую для Тарзана в особняке
Итальянский турист умер от неизвестной инфекции во время путешествия мечты
Как приучить собаку к собственной миске: 5 полезных советов
Трусова о своей учёбе в МГУ: все понимают, что у меня очень загруженный график
Махершала Али и Том Харди снимутся в новой криминальной драме "77 Blackout"
"АльфаСтрахование" напомнило россиянам о мерах безопасности в Таиланде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников