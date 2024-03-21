Согревающий чайный напиток с лепестками роз, корицей и имбирём: самое лучшее средство от простуды и кашля

Как приготовить чайный напиток из лепестков роз и коричной палочки

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот целебный чай поможет нормализовать сон, повысить иммунитет, улучшить обмен веществ, самое лучшее средство от простуды и кашля. Этот простой напиток можно приготовить из ароматных сушёных лепестков роз, палочки корицы, мёда и имбиря.

Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

4 стакана воды

3 столовые ложки сухих лепестков роз

Палочка корицы

2 столовые ложки розовой воды

1 чайная ложка сушёного имбирного порошка

Мёд по необходимости

Приготовление

Вскипятите воду в кастрюле. Добавьте палочку корицы и имбирь, выключите огонь. Добавьте лепестки розы и дайте настояться. Добавьте мёд. Разлейте напиток по чашкам, добавьте розовую воду.