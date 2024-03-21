Согревающий чайный напиток с лепестками роз, корицей и имбирём: самое лучшее средство от простуды и кашля

Этот целебный чай поможет нормализовать сон, повысить иммунитет, улучшить обмен веществ, самое лучшее средство от простуды и кашля. Этот простой напиток можно приготовить из ароматных сушёных лепестков роз, палочки корицы, мёда и имбиря.
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Ингредиенты
4 стакана воды
3 столовые ложки сухих лепестков роз
Палочка корицы
2 столовые ложки розовой воды
1 чайная ложка сушёного имбирного порошка
Мёд по необходимости
Приготовление
Вскипятите воду в кастрюле. Добавьте палочку корицы и имбирь, выключите огонь.
Добавьте лепестки розы и дайте настояться.
Добавьте мёд. Разлейте напиток по чашкам, добавьте розовую воду.
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