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Нежный сливочный тыквенный крем-суп: готовится без картофеля и мясного бульона

Как приготовить тыквенный крем-суп

1:11
Еда

Этот сливочный суп готовится легко и просто из доступных ингредиентов. Добавьте изюминку в этот крем-суп, включив такие ингредиенты, как сыр, специи и травы.

Как приготовить тыквенный крем-суп
Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 200 г тыквы
  • 1/2 стакана нежирных сливок
  • соль по необходимости
  • 1 чайная ложка паприки
  • Вода
  • 1 чайная ложка имбирной пасты
  • 1/4 стакана дынных семечек
  • 3 столовые ложки сливочного масла
  • Чёрный перец по желанию
  • Листья кориандра
  • 1 луковица
  • 1 чайная ложка чили-чесночной пасты

Приготовление

  1. Вымойте и очистите тыкву. Разрежьте на кусочки.
  2. Возьмите скороварку, добавьте кубики сливочного масла и луковую, чесночно-имбирную пасту. Хорошо обжарьте.
  3. Как только лук станет слегка золотистым, добавьте кусочки тыквы вместе с водой. Готовьте.
  4. Когда всё будет готово, выключите огонь и откройте крышку, дайте супу остыть.
  5. Взбейте в блендере суп с семенами дыни. Растопите в сковороде сливочное масло, вылейте в смесь и добавьте взбитые нежирные сливки. Украсьте листьями кориандра и подавайте горячим.
Простой КРЕМ-СУП ИЗ ТЫКВЫ - всего 5 ингредиентов и без бульона
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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