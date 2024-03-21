Нежный сливочный тыквенный крем-суп: готовится без картофеля и мясного бульона

Как приготовить тыквенный крем-суп

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сливочный суп готовится легко и просто из доступных ингредиентов. Добавьте изюминку в этот крем-суп, включив такие ингредиенты, как сыр, специи и травы.

Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

200 г тыквы

1/2 стакана нежирных сливок

соль по необходимости

1 чайная ложка паприки

Вода

1 чайная ложка имбирной пасты

1/4 стакана дынных семечек

3 столовые ложки сливочного масла

Чёрный перец по желанию

Листья кориандра

1 луковица

1 чайная ложка чили-чесночной пасты

Приготовление

Вымойте и очистите тыкву. Разрежьте на кусочки. Возьмите скороварку, добавьте кубики сливочного масла и луковую, чесночно-имбирную пасту. Хорошо обжарьте. Как только лук станет слегка золотистым, добавьте кусочки тыквы вместе с водой. Готовьте. Когда всё будет готово, выключите огонь и откройте крышку, дайте супу остыть. Взбейте в блендере суп с семенами дыни. Растопите в сковороде сливочное масло, вылейте в смесь и добавьте взбитые нежирные сливки. Украсьте листьями кориандра и подавайте горячим.