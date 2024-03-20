Сладкий рисовый пудинг кхир: этот знаменитый десерт индийской кухни с нотками шафрана и кардамона удивит ваших гостей

Рисовый пудинг кхир: рецепт знаменитого в Индии десерта

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Рисовый пудинг — это аппетитный десерт, приготовленный из таких основных ингредиентов, как молоко, рис и сахар.

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Это насыщенное сливочное блюдо, которое радует каждой ложкой. Этот пудинг наполнен ароматной эссенцией кардамона и украшен хрустящим миндалём и фисташками.

Подаваемый тёплым или охлаждённым, этот восхитительный десерт займёт особое место на праздничных торжествах.

Ингредиенты

4 стакана молока

1/2 стакана сахара

1 столовая ложка топлёного масла

2 столовые ложки сухофруктов

Вода по мере необходимости

1/2 стакана риса

1/2 стакана сгущённого молока

1 щепотка шафрана

1/4 чайной ложки молотого зелёного кардамона

Приготовление

Рис промойте и замочите в воде примерно на 30 минут. Слейте воду. В кастрюлю с толстым дном добавьте топлёное масло и рис, обжаривайте несколько минут, пока он не станет слегка прозрачным. Налейте горячее молоко и добавьте шафран, доведите до кипения и продолжайте варить, пока рис не приготовится и смесь не загустеет. Добавьте оставшиеся ингредиенты и приготовьте кхир. Добавьте сахар, кардамон и сгущённое молоко, хорошо перемешайте и дайте покипеть, пока кхир не достигнет необходимой консистенции. Снимите кхир с огня, добавьте орехи и дайте ему застыть в желаемой форме, затем подавайте с соусом по вашему выбору.