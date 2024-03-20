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Сладкий рисовый пудинг кхир: этот знаменитый десерт индийской кухни с нотками шафрана и кардамона удивит ваших гостей

Рисовый пудинг кхир: рецепт знаменитого в Индии десерта

1:30
Еда

Рисовый пудинг — это аппетитный десерт, приготовленный из таких основных ингредиентов, как молоко, рис и сахар.

Рисовый пудинг кхир: рецепт знаменитого в Индии десерта
Фото: flickr.com by purdman1 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это насыщенное сливочное блюдо, которое радует каждой ложкой. Этот пудинг наполнен ароматной эссенцией кардамона и украшен хрустящим миндалём и фисташками.

Подаваемый тёплым или охлаждённым, этот восхитительный десерт займёт особое место на праздничных торжествах.

Ингредиенты

  • 4 стакана молока
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 столовая ложка топлёного масла
  • 2 столовые ложки сухофруктов
  • Вода по мере необходимости
  • 1/2 стакана риса
  • 1/2 стакана сгущённого молока
  • 1 щепотка шафрана
  • 1/4 чайной ложки молотого зелёного кардамона

Приготовление

  1. Рис промойте и замочите в воде примерно на 30 минут. Слейте воду.
  2. В кастрюлю с толстым дном добавьте топлёное масло и рис, обжаривайте несколько минут, пока он не станет слегка прозрачным.
  3. Налейте горячее молоко и добавьте шафран, доведите до кипения и продолжайте варить, пока рис не приготовится и смесь не загустеет.
  4. Добавьте оставшиеся ингредиенты и приготовьте кхир. Добавьте сахар, кардамон и сгущённое молоко, хорошо перемешайте и дайте покипеть, пока кхир не достигнет необходимой консистенции.
  5. Снимите кхир с огня, добавьте орехи и дайте ему застыть в желаемой форме, затем подавайте с соусом по вашему выбору.
Пряный рисовый пудинг - рецепт Гордона Рамзи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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