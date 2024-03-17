Рыбные палочки с хрустящей корочкой: эту вкусную и сочную закуску можно приготовить дома всего за 30 минут

Пошаговый рецепт приготовления хрустящих рыбных палочек

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт понравится тем, кто любит рыбу и морепродукты. Рыбные палочки — популярная закуска с хрустящей корочкой и мягкая внутри, идеально сочетается с майонезом и кетчупом. Это блюдо можно приготовить дома всего за 30 минут. Самое приятное, что можно использовать любую рыбу.

Фото: Own work by Kcdtsg is licensed under public domain

Ингредиенты

500 г рыбного филе

1,5 стакана панировочных сухарей

Соль по необходимости

2 столовые ложки муки

1 столовая ложка майонеза

2 дольки лимона

2 столовые ложки рафинированного масла

2 столовые ложки сыра пармезан

1 чайная ложка чёрного перца

1 яйцо

Соус тартар по желанию

Петрушка по желанию

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите панировочные сухари на противень, сбрызнутый растительным маслом. Обжарьте их до золотистого цвета 3-4 минуты. Переложите эти золотые панировочные сухари в миску и добавьте сыр пармезан, соль и чёрный перец по вкусу. Хорошо перемешайте и отставьте в сторону. Увеличьте температуру духовки до 220 градусов. Затем смажьте другой противень растительным маслом. Затем возьмите миску и смешайте яйцо, майонез, муку, соль и перец. Рыбное филе нарезаем полосками 1,5×11 см. Обмакните филе в соус, затем обваляйте в панировочных сухарях. Переложите на смазанный маслом противень и сбрызните небольшим количеством рафинированного масла. Поместите противень в разогретую форму и запекайте 12 минут.

Подавайте рыбные палочки с соусом тартар, украсив дольками лимона и рубленой петрушкой.