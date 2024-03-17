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Если вы хотите похудеть, то не совершайте эту ошибку. Эти три продукта обязательно надо есть на завтрак

Диета для похудения: три продукта, которые необходимо есть на завтрак

1:33
Еда

Сегодня многие имеют проблемы с весом, и всё благодаря несбалансированному питанию и неправильному образу жизни. Чтобы бороться с ожирением, большинство людей проводят часы в тренажёрном зале, сидят на диете, при этом совершают главную ошибку — пропускают завтрак.

Диета для похудения: три продукта, которые необходимо есть на завтрак
Фото: commons.wikimedia. org by Renee Comet (Photographer) is licensed under public domain

Многие не знают, что пропуск завтрака может привести к увеличению веса, а не к его снижению. Завтрак считается одним из важных приёмов пищи в течение дня. Какие же три важных продукта стоит включить в утренний рацион?

Яйца

Богатые белком, они надолго сохраняют чувство сытости. Вы можете есть варёные яйца на завтрак каждый день.

Кроме того, можно съесть яичный омлет. Если вы худеете, то не используйте слишком много масла при приготовлении омлета.

Вы также можете приготовить сэндвич с яйцом или салат и съесть его на завтрак.

Творог

Творог содержит белок, кальций и полезные жиры. Для разнообразия в творог можно добавить соль и чёрный перец. Это не только поможет вам в похудении, но и придаст энергии организму.

Каша

Самая полезная каша — это овсянка, она лучший друг для желающих похудеть. В овсянке в изобилии содержатся такие питательные вещества, как

  • белок,
  • клетчатка,
  • кальций,
  • железо,
  • магний,
  • фосфор,
  • калий
  • и фолиевая кислота.

Овсянка поможет надолго остаться сытым, она полезна и для нормального пищеварения. Добавление в кашу большого количества овощей повысит её пищевую ценность.

Эти 4 продукта надо есть на завтрак после 50 лет
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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