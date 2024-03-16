Креветки, обжаренные на сковороде с белым вином: изысканное блюдо быстро и просто

Креветки в вине на сковороде: очень вкусно с рисом, овощами или пастой

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Обжаренные креветки в вине на сковороде — отличное блюдо с неповторимым ароматом и минимальным временем стояния у плиты. Это блюдо от сайта Kedem.ru отлично сочетается с пастой, рисом или овощным гарниром.

Фото: flickr.com by baka_san is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 700 г очищенных креветок,

— 1/2 стакана сухого белого вина,

— 4 зубчика чеснока,

— 60 г сливочного масла,

— 60 мл растительного масла,

— 2 столовые ложки лимонного сока,

— 1/8 чайной ложки молотого красного перца (по желанию),

— соль и молотый чёрный перец по вкусу,

— свежая петрушка.

Приготовление:

Растопите 60 мл растительного масла и 60 г сливочного масла на сковороде с неглубокими краями. Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте его 1-2 минуты, пока он не станет золотистого цвета. Не дайте ему сгореть, так как это придаст горчинку. Влейте полстакана вина и тушите его до уменьшения объема наполовину, примерно 2-3 минуты. Посолите и поперчите креветки по вкусу. При желании, добавьте молотый красный перец. Обжарьте креветки, помешивая, до того момента, пока они не станут розовыми, примерно 4 минуты. В конце добавьте лимонный сок и перемешайте креветки с ним. Посыпьте блюдо свежей петрушкой.

Готовые креветки в винном соусе готовы к подаче. Подайте их с пастой, рисом или овощным гарниром и насладитесь этим изысканным блюдом.