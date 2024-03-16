Креветки, обжаренные на сковороде с белым вином: изысканное блюдо быстро и просто

Обжаренные креветки в вине на сковороде — отличное блюдо с неповторимым ароматом и минимальным временем стояния у плиты. Это блюдо от сайта Kedem.ru отлично сочетается с пастой, рисом или овощным гарниром.
Фото: flickr.com by baka_san is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 700 г очищенных креветок,
— 1/2 стакана сухого белого вина,
— 4 зубчика чеснока,
— 60 г сливочного масла,
— 60 мл растительного масла,
— 2 столовые ложки лимонного сока,
— 1/8 чайной ложки молотого красного перца (по желанию),
— соль и молотый чёрный перец по вкусу,
— свежая петрушка.
Приготовление:
Растопите 60 мл растительного масла и 60 г сливочного масла на сковороде с неглубокими краями.
Добавьте мелко нарезанный чеснок и обжарьте его 1-2 минуты, пока он не станет золотистого цвета. Не дайте ему сгореть, так как это придаст горчинку.
Влейте полстакана вина и тушите его до уменьшения объема наполовину, примерно 2-3 минуты.
Посолите и поперчите креветки по вкусу. При желании, добавьте молотый красный перец.
Обжарьте креветки, помешивая, до того момента, пока они не станут розовыми, примерно 4 минуты.
В конце добавьте лимонный сок и перемешайте креветки с ним. Посыпьте блюдо свежей петрушкой.
Готовые креветки в винном соусе готовы к подаче. Подайте их с пастой, рисом или овощным гарниром и насладитесь этим изысканным блюдом.
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