Салат Кобб с креветками и авокадо: освежит любой праздничный стол

В этой вкусной и простой вариации классического салата Кобб курицу заменили креветками. На приготовление этого сытного салата уходит всего 20 минут, поэтому он идеально подходит для ужина в будние дни, но при этом его не стыдно подать и на праздничный стол.
Фото: eatingwell.com
Салат Кобб с креветками и дижонской заправкой
Ингредиенты:
3 ст. л. оливкового масла
3 ст. л. белого винного уксуса
2 ст. л. мелко нарезанного лука-шалот
1 ст. л. дижонской горчицы
1/2 чайной ложки молотого перца
1/4 чайной ложки соли
10 чашек смеси зелени
12 очень крупных креветок, приготовленных, очищенных и разрезанных вдоль пополам
1 чашка разрезанных пополам помидоров черри
1 чашка кусочков огурца
2 больших сваренных вкрутую яйца, очищенных и разрезанных пополам
1 авокадо, нарезанное кубиками
2 ломтика приготовленного бекона, порезанного на брусочки
1/4 стакана раскрошенного голубого сыра
Приготовление:
Поместите масло, уксус, лук-шалот, горчицу, перец и соль в банку с крышкой. Встряхните, пока все ингредиенты не перемешаются.
Выложите на блюдо зелень салата. Полейте половиной заправки и перемешайте.
Сверху декоративно разложите креветки, помидоры, огурцы, половинки яиц, авокадо, бекон и сыр с плесенью. Полейте оставшейся заправкой.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ