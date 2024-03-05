Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рейтинг самых популярных автомобилей мира: Toyota Corolla, Ford F-Series и Volkswagen Golf лидируют
Такер Карлсон заявил, что США скоро развалятся как Римская Империя
Как питание влияет на эмоциональное состояние: 9 продуктов против стресса и тревоги
НАСА признала проблемы с боковым люком лунного корабля Orion
Освоение игры: основные правила бадминтона для лучшей игры
Импорт цветов в Россию снизился на 13%
Какие национальности вызывают наибольшее раздражение у российских туристов во время отпуска
С чего лучше начинать подготовку перед важным мероприятием: макияж или причёска
В Dune: Awakening не будет "ходьбы по песку"
Салат Кобб с креветками и авокадо: освежит любой праздничный стол

Салат Кобб с креветками: идеален с заправкой из дижонской горчицы

1:30
Еда

В этой вкусной и простой вариации классического салата Кобб курицу заменили креветками. На приготовление этого сытного салата уходит всего 20 минут, поэтому он идеально подходит для ужина в будние дни, но при этом его не стыдно подать и на праздничный стол.

Салат Кобб с креветками: идеален с заправкой из дижонской горчицы
Фото: eatingwell.com

Салат Кобб с креветками и дижонской заправкой

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 3 ст. л. белого винного уксуса
  • 2 ст. л. мелко нарезанного лука-шалот
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • 1/2 чайной ложки молотого перца
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 10 чашек смеси зелени
  • 12 очень крупных креветок, приготовленных, очищенных и разрезанных вдоль пополам
  • 1 чашка разрезанных пополам помидоров черри
  • 1 чашка кусочков огурца
  • 2 больших сваренных вкрутую яйца, очищенных и разрезанных пополам
  • 1 авокадо, нарезанное кубиками
  • 2 ломтика приготовленного бекона, порезанного на брусочки
  • 1/4 стакана раскрошенного голубого сыра

Приготовление:

  1. Поместите масло, уксус, лук-шалот, горчицу, перец и соль в банку с крышкой. Встряхните, пока все ингредиенты не перемешаются.
  2. Выложите на блюдо зелень салата. Полейте половиной заправки и перемешайте.
  3. Сверху декоративно разложите креветки, помидоры, огурцы, половинки яиц, авокадо, бекон и сыр с плесенью. Полейте оставшейся заправкой.
Салат Кобб с креветками
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений

Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
Делимся способами применения яичной скорлупы на дачном участке
Яичная скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, в котором нуждаются растения
Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания
Штрафы и лишение прав: почему обгон автобусов становится кошмаром для водителей
Армия России наступает под Авдеевкой, из Крынок выдавливаются остатки ВСУ Дмитрий Плотников Демократы не смогли снять Трампа с первичных выборов Любовь Степушова
В США рассказали о мощи гиперзвуковой ракеты ВС РФ "Циркон"
Правильный полив поможет рассаде окрепнуть и подготовиться к пересадке в открытый грунт
Какие мучения испытывают ваши кошки, когда остаются одни дома: это интересно узнать
Какие мучения испытывают ваши кошки, когда остаются одни дома: это интересно узнать
Последние материалы
Какие национальности вызывают наибольшее раздражение у российских туристов во время отпуска
С чего лучше начинать подготовку перед важным мероприятием: макияж или причёска
В Dune: Awakening не будет "ходьбы по песку"
Камила Валиева решила попробовать себя в кино и на телевидении
Эффект Паули — шутка учёных или проявление непознанного?
В Красноярске юристы страховой компании доказали инсценировку ДТП
Садовод Марина Рыкалина назвала мёрзлую землю причиной пожелтения хвойных
Каких черепах стоит кормить мышами
Когда лучше высаживать саженцы плодовых деревьев: весной или осенью
Кожемяко укрепляет Приморье героями специальной военной операции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников