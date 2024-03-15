Всё, что надо знать про киноа: почаще готовьте этот популярный суперфуд, ведь в этой крупе много белка и мало калорий

Киноа: польза для здоровья и как её включить в свой рацион

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Киноа — это зерновая культура из семейства амарантовых родом из Южной Америки. Она приобрела популярность в последние годы благодаря высокому содержанию белка и ряду незаменимых аминокислот. Именно поэтому киноа называют суперфудом.

Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Преимущества киноа для здоровья

Высокое содержание белка. Киноа — это растительный источник белка с высоким содержанием незаменимых аминокислот, идеальный вариант для вегетарианцев и веганов.

Без глютена. Подходит для людей с целиакией или чувствительностью к глютену.

Киноа является источником железа, магния и других минералов, а также витаминов группы B и клетчатки.

Мало калорий. Хороший вариант для тех, кто хочет похудеть.

Как же включить киноа в свой рацион?

Киноа можно использовать в качестве гарнира, также её кладут в салаты и запеканки.

Добавляйте её в супы и тушёные блюда как источник белка.

Подходит для завтрака: можно приправить её орехами, фруктами и специями.

Киноа можно комбинировать с другими ингредиентами, например, с фасолью и овощами, чтобы приготовить вегетарианские гамбургеры.