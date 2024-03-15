Всё, что надо знать про киноа: почаще готовьте этот популярный суперфуд, ведь в этой крупе много белка и мало калорий

Киноа — это зерновая культура из семейства амарантовых родом из Южной Америки. Она приобрела популярность в последние годы благодаря высокому содержанию белка и ряду незаменимых аминокислот. Именно поэтому киноа называют суперфудом.
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Преимущества киноа для здоровья
Высокое содержание белка. Киноа — это растительный источник белка с высоким содержанием незаменимых аминокислот, идеальный вариант для вегетарианцев и веганов.
Без глютена. Подходит для людей с целиакией или чувствительностью к глютену.
Киноа является источником железа, магния и других минералов, а также витаминов группы B и клетчатки.
Мало калорий. Хороший вариант для тех, кто хочет похудеть.
Как же включить киноа в свой рацион?
Киноа можно использовать в качестве гарнира, также её кладут в салаты и запеканки.
Добавляйте её в супы и тушёные блюда как источник белка.
Подходит для завтрака: можно приправить её орехами, фруктами и специями.
Киноа можно комбинировать с другими ингредиентами, например, с фасолью и овощами, чтобы приготовить вегетарианские гамбургеры.
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Что такое Киноа? Каковы его преимущества для здоровья? Как приготовить киноа?
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