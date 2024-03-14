Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей

Директор молокозавода Квасникова посоветовала проверять качество масла в Роспотребнадзоре

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Мелкие производители чаще добавляют пальмовое масло в свою продукцию, в отличие от дорожащих своей репутацией крупных предприятий, предупредила генеральный директор АО "Городецкий молочный завод" Нина Квасникова в интервью Pravda.Ru.

Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky is licensed under CC0

Эксперт объяснила, как не напороться на поддельное масло и молоко. Она посоветовала выбирать молоко и молочные продукты хорошо зарекомендовавших себя производителей.

"Обычно с крупного завода не бывает пальмы. Если это фермер, если это не очень известный завод — может быть пальма и в молоке, и тем более в масле", — объяснила эксперт.

Вряд ли вы сможете самостоятельно понять, есть ли в продукте пальмовое масло, добавила она. Лучше оставьте эту заботу специалистам: "Если хотите про этот завод ещё больше знать, надо взять продукт и сдать лично в лабораторию Роспотребнадзора".

По словам Квасниковой, однажды она встретила покупательницу, которая именно так и поступила, и лишь выяснив, что продукция этого завода качественная, остановила на нём свой выбор. "Я очень удивилась", — призналась директор.

Только Роспотребнадзор может достоверно определить наличие заменителей молочного жира в молоке или масле, резюмировала глава предприятия.

"Поскольку вы как покупатель всё равно не поймёте", — подчеркнула она.

Квасникова посетовала, что наказать недобросовестных производителей сложно — они используют вымышленные адреса, прикрываются чужими брендами.

Кроме того, заслуженная работница отрасли с большим стажем напомнила о таком критерии качества сливочного масла, как жирность. "Жир 82,5% — это считается масло. Все остальное ниже жирностью, по большому счёту, маслом не считается", — заключила она.

Впрочем вред пальмового масла не доказан, а молоко и молочные продукты не так уж и полезны.