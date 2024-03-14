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Врач высшей категории развеяла главный пищевой миф современности — о вреде пальмового масла

Терапевт Лапа опровергла вред пальмового масла

1:03
Здоровье » Здоровье и профилактика

В разумном количестве пальмовое масло ничем не опаснее других жиров, заявила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в разговоре с Pravda.Ru в четверг.

Терапевт Лапа опровергла вред пальмового масла
Фото: Flickr by Jeremy Weate is licensed under CC BY 2.0

"Количество, которое разрешено, и если оно соблюдается по технологии, — оно не вредное. И токсичность его чётко совершенно не определяется. На самом деле делаются специальные анализы на производствах. Его токсичность в больших количествах предполагается, и тоже не доказана. Таких работ несильно много", — сообщила она.

Организму просто сложнее перерабатывать пальмовое масло, как и любое другое. "Потому что эти масла тяжелые. У них белки и жиры — длинные формулы. И поэтому когда встречается иммунная система с любым жиром, она, естественно, его тяжелее перерабатывает, чем нормальные ферментированные продукты, имеется в виду здоровое питание — каши, мясо отварное и наши белки, жиры и углеводы", — объяснила доктор.

В меру никакие продукты катастрофического вреда не приносят, заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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