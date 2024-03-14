Врач высшей категории развеяла главный пищевой миф современности — о вреде пальмового масла

В разумном количестве пальмовое масло ничем не опаснее других жиров, заявила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в разговоре с Pravda.Ru в четверг.
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"Количество, которое разрешено, и если оно соблюдается по технологии, — оно не вредное. И токсичность его чётко совершенно не определяется. На самом деле делаются специальные анализы на производствах. Его токсичность в больших количествах предполагается, и тоже не доказана. Таких работ несильно много", — сообщила она.
Организму просто сложнее перерабатывать пальмовое масло, как и любое другое. "Потому что эти масла тяжелые. У них белки и жиры — длинные формулы. И поэтому когда встречается иммунная система с любым жиром, она, естественно, его тяжелее перерабатывает, чем нормальные ферментированные продукты, имеется в виду здоровое питание — каши, мясо отварное и наши белки, жиры и углеводы", — объяснила доктор.
В меру никакие продукты катастрофического вреда не приносят, заключила она.
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