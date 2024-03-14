Прекратите травиться молоком: у взрослых людей оно не перерабатывается

Терапевт Лапа призвала ограничить потребление молока и творога

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Взрослый организм почти не усваивает молоко и молочные продукты, сообщила Pravda.Ru врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа.

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"Все пишут, как хорошо молоко. Да молоко не перерабатывается после определенного возраста!" — заявила она.

"С 18 лет его вообще употреблять в минимальном количестве нужно. И творог — точно так же в минимальном количестве. Потому что не перерабатывает наш желудочно-кишечный тракт эти продукты. А мы с вами чуть что — йогурт выпили, кефир выпили и так далее. И считаем, что это просто прекрасно. На самом деле, ферментативная активность нашего организма становится меньше и, естественно, переработка — ещё меньше", — объяснила доктор.

Особенно внимательно следить за своим рационом следует детям до 12 лет, у которых ещё не до конца сформировалась иммунная система, и пожилым людям, заключила она.