Врач опровергла все пищевые мифы: современные продукты не вредны, если есть их в меру

Терапевт Лапа предупредила об опасности консервантов для аллергиков

2:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Консерванты, которые есть практически во всех современных продуктах, опасны только для аллергиков, сообщила врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. В интервью Pravda.Ru она прокомментировала популярные пищевые страшилки.

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К сожалению, аллергиков много. Но они, как правило, о своей проблеме знают и чего попало не едят. "Аллергиков у нас почти 50% нашего населения. Кто знает, что он аллергик, ему каждый врач, у которого он бывает, говорит, что вот эти консерванты им нельзя. И они это знают. Значит, они это не употребляют или свели до минимума своё употребление", — объясняет специалист.

Остальным можно есть почти всё, но в меру.

"Другая часть населения — это здоровые люди, у которых нет гиперреакции на эти консерванты, и желудочно-кишечный тракт, то бишь иммунитет, прекрасно это всё перерабатывает, утилизирует и выбрасывает. Тоже никаких проблем в этой ситуации нет", — продолжает доктор.

Ещё один устоявшийся миф — пальмовое масло. "Количество, которое разрешено, и если оно соблюдается по технологии, — оно не вредное. И токсичность его чётко совершенно не определяется", — утверждает Лапа.

Пальмовое масло ничуть не вреднее других жиров, которые в принципе для организма довольно тяжелы в переработке в силу громоздкости молекул.

По словам специалиста, в меру никакие продукты не способны принести катастрофический вред. "Самое тяжёлое — это переработать всю пищу, которую мы употребляем. Если пищи много — мы видим, что происходит с организмом, мы видим людей с ожирением 4-5 степени, потому что это всё не успевает перерабатывать наша иммунная система, желудочно-кишечный тракт. Вот это самое опасное в этой жизни, и обращать внимание на это нужно. Нужно тренировать иммунную систему, нужно добавлять все продукты потихонечку — они будут встречаться в жизни", — рекомендует она.

Куда большую опасность представляют собой модные поветрия в питании — отказ от глютена, монодиеты и т. д. "Сейчас такое поверье большое про диеты. Кетодиета — и там прямо одни яйца и так далее. Это тоже очень опасно для организма. Потом мы, конечно, будем лечиться, — предупреждает Людмила Григорьевна. — И голодание, и любые монодиеты опасны для нашего организма".

Главный критерий правильного питания — его количество.

"Потому что здоровое питание — это не отказ от глютена, — заключает она. — Ситуация именно в количестве, которое мы съедаем. И больший вред организму, чем огромное количество еды, ничего не наносит".