Удачный рецепт теста для блинов на молоке: пригодится в Масленичную неделю!

Тесто для блинов на молоке: рецепт, который должен получиться у всех

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт простого и удачного теста для блинов на молоке. Смесь молока, муки, яиц и соли превращается в нежное и эластичное тесто, которое после выпекания дает тонкие, аппетитные блины.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Этот рецепт от сайта Kedem.ru подойдёт для тех, кто хочет приготовить в домашних условиях классические блины на молоке.

Ингредиенты:

— 500 мл молока,

— 250 г муки,

— 3 яйца,

— 1 щепотка соли,

— 3 столовые ложки сахара (по желанию).

Приготовление:

Разогрейте молоко до комнатной температуры, чтобы оно было тёплым. В глубокую миску вылейте молоко, добавьте муку, яйца, соль и сахар. Хорошо взбейте все ингредиенты венчиком или миксером до получения однородной, гладкой массы. Держите взбивание минуту-две. Оставьте тесто отдохнуть на 15-20 минут, чтобы мука набухла. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Слегка смажьте ее маслом. Вылейте на сковороду одну полную половинку половинки полной ложки теста и равномерно распределите его по дну сковороды, чтобы получился тонкий слой. Через 2-3 минуты, когда блин слегка затвердеет, переверните его на другую сторону и обжарьте еще 1-2 минуты, пока не появятся золотистые пятна. Готовый блин перекладывайте на тарелку и продолжайте жарить остальные блины, каждый раз используя для этого половинку полной ложки теста. Укладывайте готовые блины на тарелку слоями, чтобы они сохраняли тепло.

Подавайте блины тёплыми со своими любимыми начинками или просто со сметаной, медом или джемом. Приятного аппетита!