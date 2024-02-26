Как и почему у опытных хозяек получаются тонкие и вкуснейшие блинчики, а у начинающих: 4 секрета

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление тонких блинчиков — это просто и увлекательно. Это быстрое угощение подходит для самых разных вариаций: сметаны, зелени, красной рыбы или варенья.

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Однако, существует несколько ошибок, которые могут испортить ваши кулинарные творения.

Сахар — не всегда лучший союз

Часто думается, что добавление множества сахара сделает блинчики более вкусными. На практике же, избыток сахара приводит к подгоранию теста. Вместо этого, создавайте сладкие блины с использованием сладкой начинки.

Сода — внимательно с дозировкой

Используйте соду в тесте только с кисломолочными ингредиентами. В противном случае, блины могут получиться слишком сухими и жесткими, портя вкусовые ощущения.

Яйца — умеренность в количестве

Для 500 мл молока достаточно одного крупного (или двух маленьких) яйца. Избыток яиц может привести к тому, что блины будут рваться при переворачивании.

Растительное масло — лучший выбор для жарки

Сливочное масло быстро подгорает, поэтому рекомендуется использовать небольшое количество растительного масла для смазывания сковороды при жарке тонких и нежных блинчиков.