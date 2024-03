Жареный рис с овощами: устройте своим близким обед или ужин в китайском стиле

Жареный рис с овощами — это весьма популярное блюдо в китайской кухне, которое вы сможете легко приготовить дома. Следуя простому рецепту от chefmarket.ru, вы получите вкусное и насыщенное блюдо всего за 15 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic