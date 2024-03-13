Жареный рис с овощами: устройте своим близким обед или ужин в китайском стиле

Жареный рис с овощами — это весьма популярное блюдо в китайской кухне, которое вы сможете легко приготовить дома. Следуя простому рецепту от chefmarket.ru, вы получите вкусное и насыщенное блюдо всего за 15 минут.
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Вам понадобятся:
белый рис — 300 г,
куриная грудка — 150 г (можно заменить креветками или вообще не добавлять этот ингредиент),
морковь — 1 штука,
чеснок — 2 зубчика,
зелёный лук — 2-4 пёрышка,
имбирь — 2-3 см корня,
замороженный горошек — три четверти стакана,
яйца — 2 штуки,
соевый соус — 3 ст. л.,
кунжутное масло — 0,5 ч. л.
Приступим к приготовлению:
Сначала промойте рис и откиньте его на дуршлаг, чтобы удалить лишнюю влагу.
Очистите и нарежьте морковь тонкой соломкой.
Почистите имбирь и натрите его на мелкой тёрке.
Нарежьте зеленый лук на небольшие кусочки, отделяя белую и зелёную части.
Измельчите чеснок.
Разогрейте сковороду с подсолнечным или оливковым маслом на среднем огне.
Добавьте в сковороду чеснок, имбирь и белую часть зелёного лука, и обжарьте их до появления аромата, примерно 1-2 минуты.
Добавьте нарезанную морковь и замороженный горошек, и продолжайте готовить до мягкости овощей.
Добавьте в сковороду рис и продолжайте его жарить, пока он не станет хрустящим и приобретет красивый коричневый цвет. Обратите внимание, чтобы не слишком сильно перемешивать, чтобы не переварить рис.
Разбейте яйца в миску и взбейте их. Затем добавьте в сковороду с рисом и овощами и хорошо перемешайте, чтобы яйца равномерно распределились.
Добавьте соевый соус и кунжутное масло, и продолжайте готовить, помешивая, пока все ингредиенты хорошо смешаются и прогреются.
Посолите и поперчите по вкусу.
Подавайте готовый жареный рис с овощами и украсьте мелко нарезанной зеленой частью лука и посыпьте кунжутом, если желаете. Теперь у вас есть вкусное блюдо, полное ароматов и текстур. Жареный рис с овощами может быть отличным выбором для обеда или ужина. Наслаждайтесь!
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