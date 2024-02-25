Крылышки в пиве по-китайски: покрываются аппетитным соусом-глазурью

Крылышки в пиве по-китайски: отличная закуска или вкусное самостоятельное блюдо

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Крылышки в пиве по-китайски — простое и вкусное блюдо, которое можно легко приготовить. Их аромат и вкус не оставят равнодушными ни одного гостя. Попробуйте и вы приготовить крылышки в пиве по-китайски от сайта "Едим Дома" на своей кухне!

Фото: commons.wikimedia.org by anokarina is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 1 кг куриных крылышек,

— 200 мл светлого пива,

— 2 столовые ложки сахара,

— 50 мл соевого соуса,

— 0,5 чайной ложки сухого имбиря,

— 0,5 чайной ложки молотой корицы,

— растительное масло,

— кунжут.

Приготовление:

В сковороде нагрейте растительное масло и добавьте сахар. Подогревайте, пока сахар не станет карамелизироваться. Добавьте пиво и соевый соус, а затем сухой имбирь и молотую корицу. Немного подержите на огне, чтобы соус немного уварился. Помойте и обсушите крылышки, а затем положите их в сковороду с соусом. Готовьте на сильном огне 5-7 минут, периодически переворачивая, чтобы крылышки равномерно пропитались соусом. Со временем соус превратится в глазурь. Уменьшите огонь до минимума и готовьте еще 2-3 минуты. Подавайте крылышки на стол, посыпав их кунжутом.

Наши крылышки в пиве по-китайски готовы к употреблению. Наслаждайтесь их ароматом и вкусом в теплой компании!