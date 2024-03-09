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Насыпной пирог с вареньем и творогом: ваши домашние будут в восторге от двойной начинки

Насыпной пирог с творогом и вареньем: рассыпчатое песочное тесто и двойная начинка

1:53
Еда

Делимся с вами вкусным рецептом насыпного пирога с творогом и вареньем. Это прекрасное сочетание песочного теста и двойной начинки, которое обязательно понравится вашим близким. Рецепт предоставлен сайтом "Лайфхакер.ру".

Насыпной пирог с творогом и вареньем: рассыпчатое песочное тесто и двойная начинка
Фото: commons.wikimedia.org by Anja Osenberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Количество порций: 4

Ингредиенты:

— 300 г муки,

— 90 г сахара,

— 2 чайные ложки разрыхлителя,

— щепотка соли,

— 200 г холодного сливочного масла,

— 2 яйца,

— 20 г сметаны (любой жирности),

— 1 столовая ложка яблочного уксуса,

— 350 г творога (любой жирности),

— 350 г густого варенья (на ваш выбор).

Приготовление:

  1. Нагрейте духовку до 180 °C. Подготовьте глубокую форму для выпечки, покрыв её пергаментной бумагой.
  2. В большой миске смешайте муку, 65 г сахара, разрыхлитель и щепотку соли. С помощью терки натрите холодное сливочное масло, а затем хорошо перемешайте руками до получения крошек.
  3. Разделите яйца на желтки и белки. Вмешайте желтки в тесто, добавьте сметану и яблочный уксус. Тщательно перемешайте до получения однородного теста.
  4. Отдельно взбейте творог и оставшиеся 25 г сахара до гладкости. Затем добавьте взбитые белки и тщательно перемешайте.
  5. Равномерно распределите две третьих части теста по дну формы. Покройте его творожной начинкой и разровняйте поверхность. Затем равномерно распределите варенье.
  6. Посыпьте оставшеёся третью теста сверху и отправьте пирог в разогретую духовку на 45-50 минут, пока он не приобретет румяный цвет.

Ваш насыпной пирог с творогом и вареньем готов к сервировке! Подавайте его в теплом или остывшем виде и наслаждайтесь его сочным и ароматным вкусом. Приятного аппетита!

ертый пирог с Творогом и Вареньем. Насыпное песочное тесто. Идеальная выпечка к чаю! Grated pie
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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