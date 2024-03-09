Насыпной пирог с вареньем и творогом: ваши домашние будут в восторге от двойной начинки

Делимся с вами вкусным рецептом насыпного пирога с творогом и вареньем. Это прекрасное сочетание песочного теста и двойной начинки, которое обязательно понравится вашим близким. Рецепт предоставлен сайтом "Лайфхакер.ру".
Фото: commons.wikimedia.org by Anja Osenberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Количество порций: 4
Ингредиенты:
— 300 г муки,
— 90 г сахара,
— 2 чайные ложки разрыхлителя,
— щепотка соли,
— 200 г холодного сливочного масла,
— 2 яйца,
— 20 г сметаны (любой жирности),
— 1 столовая ложка яблочного уксуса,
— 350 г творога (любой жирности),
— 350 г густого варенья (на ваш выбор).
Приготовление:
Нагрейте духовку до 180 °C. Подготовьте глубокую форму для выпечки, покрыв её пергаментной бумагой.
В большой миске смешайте муку, 65 г сахара, разрыхлитель и щепотку соли. С помощью терки натрите холодное сливочное масло, а затем хорошо перемешайте руками до получения крошек.
Разделите яйца на желтки и белки. Вмешайте желтки в тесто, добавьте сметану и яблочный уксус. Тщательно перемешайте до получения однородного теста.
Отдельно взбейте творог и оставшиеся 25 г сахара до гладкости. Затем добавьте взбитые белки и тщательно перемешайте.
Равномерно распределите две третьих части теста по дну формы. Покройте его творожной начинкой и разровняйте поверхность. Затем равномерно распределите варенье.
Посыпьте оставшеёся третью теста сверху и отправьте пирог в разогретую духовку на 45-50 минут, пока он не приобретет румяный цвет.
Ваш насыпной пирог с творогом и вареньем готов к сервировке! Подавайте его в теплом или остывшем виде и наслаждайтесь его сочным и ароматным вкусом. Приятного аппетита!
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