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Шеф-повар объяснил, можно ли доверять приставкам "эко", "био", "фермерский" и "органик" на продуктах

Шеф-повар Мосин посоветовал не возлагать больших надежд на слова "фермерский" и "эко" на продуктах

1:48
Еда

Шеф-повар и преподаватель в Университете РОСБИОТЕХ Григорий Мосин выразил свою точку зрения относительно продуктов с приставками "органический", "био", "эко" и "фермерский", которые широко представлены в российских магазинах.

Шеф-повар Мосин посоветовал не возлагать больших надежд на слова "фермерский" и "эко" на продуктах
Фото: Openverse by Александр Мотин is licensed under CC BY-SA 4.0.

Эксперт подчеркнул, что приставка "фермерский" на самом деле не имеет особого смысла.

"Например, слово "фермерский" в названии продукта вызывает ассоциации с чем-то домашним, безопасным. Но в России фермерское хозяйство — это просто организационно-правовая форма: КФХ — крестьянско-фермерское хозяйство. Такое же, как обычное ООО, и несет такую же ограниченную ответственность. Поэтому наименование на продукте "фермерский" не значит вообще ничего", — объяснил Мосин, которого цитирует Газета.Ru.

По его словам, настоящие органические продукты должны быть маркированы и сертифицированы как "органик" или "органический", что гарантирует, что они произведены в соответствии с правилами органического земледелия и не содержат вредных химических веществ. Мосин подчеркнул, что органическое сельское хозяйство проводится на специально подготовленных землях и исключает генетическую инженерию, пестициды и другую агрохимию.

Специалист рекомендовал потребителям внимательно читать этикетки и обращать внимание на маркировку "Органик", поскольку это является единственным законодательно закрепленным понятием в России для органической продукции.

А приставки "эко" или "био", в свою очередь, могут быть просто маркетинговым ходом, и потребитель не должен слепо им доверять.

Более того, Мосин сказал, что в России достаточно компаний, использующих принципы органического производства, поэтому большинство производителей стремятся маркировать свою продукцию в соответствии с законодательством "Органик".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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