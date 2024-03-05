Шеф-повар объяснил, можно ли доверять приставкам "эко", "био", "фермерский" и "органик" на продуктах

Шеф-повар и преподаватель в Университете РОСБИОТЕХ Григорий Мосин выразил свою точку зрения относительно продуктов с приставками "органический", "био", "эко" и "фермерский", которые широко представлены в российских магазинах.
Эксперт подчеркнул, что приставка "фермерский" на самом деле не имеет особого смысла.
"Например, слово "фермерский" в названии продукта вызывает ассоциации с чем-то домашним, безопасным. Но в России фермерское хозяйство — это просто организационно-правовая форма: КФХ — крестьянско-фермерское хозяйство. Такое же, как обычное ООО, и несет такую же ограниченную ответственность. Поэтому наименование на продукте "фермерский" не значит вообще ничего", — объяснил Мосин, которого цитирует Газета.Ru.
По его словам, настоящие органические продукты должны быть маркированы и сертифицированы как "органик" или "органический", что гарантирует, что они произведены в соответствии с правилами органического земледелия и не содержат вредных химических веществ. Мосин подчеркнул, что органическое сельское хозяйство проводится на специально подготовленных землях и исключает генетическую инженерию, пестициды и другую агрохимию.
Специалист рекомендовал потребителям внимательно читать этикетки и обращать внимание на маркировку "Органик", поскольку это является единственным законодательно закрепленным понятием в России для органической продукции.
А приставки "эко" или "био", в свою очередь, могут быть просто маркетинговым ходом, и потребитель не должен слепо им доверять.
Более того, Мосин сказал, что в России достаточно компаний, использующих принципы органического производства, поэтому большинство производителей стремятся маркировать свою продукцию в соответствии с законодательством "Органик".
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