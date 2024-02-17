Различия между натуральной косметикой и органическими продуктами: объясняем основные отличия

Натуральная косметика VS органика: рассказываем, в чем разница

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вита Лясота, основательница бренда натуральной косметики и колумнист портала BeautyHack, рассказала о разнице между органической и натуральной косметикой, подчеркнув, что пометка "органик" не всегда гарантирует высокое качество продукта.

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Получение сертификата "Органик" является сложным процессом, который требует соответствия как состава продукта, так и происхождения ингредиентов. В нем важно не только содержание натуральных компонентов, но и их выращивание на органической почве без использования удобрений. Несоблюдение этих стандартов может привести к штрафам.

Натуральная косметика также содержит ингредиенты натурального происхождения и не тестируется на животных, но разрешено использование продуктов животного происхождения, а количество растительных ингредиентов может быть менее 50%.

Важно помнить, что даже если продукт содержит большое количество натуральных ингредиентов, это не всегда гарантирует его высокое качество из-за возможной переработки и примесей. Рекомендуется внимательно изучать состав продукта и обращаться к отзывам перед покупкой.

В заключение, Вита подчеркнула, что хорошие средства не всегда имеют сертификат "Органик", и важно обращать внимание на состав и происхождение ингредиентов перед приобретением.

Натуральная косметика VS органическая косметика.