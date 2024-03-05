Кофе с лимоном: вместе получается ещё вкуснее!

Кофе с лимоном: необычный освежающий вкус любимого напитка

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление кофе с лимоном придает этому напитку необычный и освежающий вкус с цитрусовыми нотками. Вам достаточно следовать простым инструкциям сайта "Повар.ру" для приготовления этого интересного сочетания.

Фото: flickr.com by coffee-rank is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты (на 1 порцию):

— 2 чайные ложки молотого кофе,

— 2 чайные ложки сахара,

— 1 чайная ложка сока лимона,

— 70-100 миллилитров воды.

Приготовление:

В свою турку или кофеварку налейте воду и добавьте молотый кофе. Доведите кофе до кипения. Когда кофе закипит, добавьте сахар и перемешайте. Выключите огонь и добавьте сок лимона. Тщательно перемешайте и наливайте кофе в чашку.

Такой кофе будет отличным способом начать день или насладиться небольшим перекусом. Попробуйте добавить немного лимонной цедры для дополнительного аромата.

Этот вариант кофе с лимоном подарит вам яркий и освежающий вкус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.