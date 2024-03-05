Кофе с лимоном: вместе получается ещё вкуснее!

Приготовление кофе с лимоном придает этому напитку необычный и освежающий вкус с цитрусовыми нотками. Вам достаточно следовать простым инструкциям сайта "Повар.ру" для приготовления этого интересного сочетания.
Ингредиенты (на 1 порцию):
— 2 чайные ложки молотого кофе,
— 2 чайные ложки сахара,
— 1 чайная ложка сока лимона,
— 70-100 миллилитров воды.
Приготовление:
Такой кофе будет отличным способом начать день или насладиться небольшим перекусом. Попробуйте добавить немного лимонной цедры для дополнительного аромата.
Этот вариант кофе с лимоном подарит вам яркий и освежающий вкус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.
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