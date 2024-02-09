Кофе с какао: вместе ещё вкуснее! Приводим простой рецепт

Кофе с какао — необычное, но весьма вкусное сочетание! После того, как вы приготовите этот напиток по рецепту сайта "Гастроном.ру" один раз, захотите делать его снова и снова. Ведь логически рассуждая, кофейный и шоколадный вкусы гармонично дополняют друг друга и часто используются в кондитерских изделиях. И почему бы не объединить их в напитке?! Отметим, что все, кто пробовал этот напиток, подтверждают, что он не только бодрит, но и улучшает настроение.
Ингредиенты на 4 порции:
— Вода — 200 мл,
— Молоко — 200 мл,
— 4 чайные ложки сахара,
— 4 чайные ложки молотого кофе,
— 4 столовые ложки сливок (жирностью 10%),
— 4 чайных ложки какао-порошка.
Рецепт приготовления:
Полезный совет: если хотите, добавьте в такой напиток не просто кофе из турки, а эспрессо. Вам потребуется примерно 100 мл (доведите объем напитка указанным в рецепте количеством, добавив качественную бутилированную воду).
Кстати: очень рекомендуем готовить кофе и какао по отдельности, а не одновременно в одной кастрюле. Это подход обеспечит лучшую выразительность и сладостную, и горькую ноты во вкусе напитка.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.