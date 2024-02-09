Кофе с какао: вместе ещё вкуснее! Приводим простой рецепт

Кофе с какао: очень удачное сочетание вкусов

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе с какао — необычное, но весьма вкусное сочетание! После того, как вы приготовите этот напиток по рецепту сайта "Гастроном.ру" один раз, захотите делать его снова и снова. Ведь логически рассуждая, кофейный и шоколадный вкусы гармонично дополняют друг друга и часто используются в кондитерских изделиях. И почему бы не объединить их в напитке?! Отметим, что все, кто пробовал этот напиток, подтверждают, что он не только бодрит, но и улучшает настроение.

Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты на 4 порции:

— Вода — 200 мл,

— Молоко — 200 мл,

— 4 чайные ложки сахара,

— 4 чайные ложки молотого кофе,

— 4 столовые ложки сливок (жирностью 10%),

— 4 чайных ложки какао-порошка.

Рецепт приготовления:

Подготовьте все ингредиенты для напитка. В ковше нагрейте молоко до кипения. Добавьте какао-порошок и 2 чайные ложки сахара. Хорошо перемешайте и снимите с огня. В турку насыпьте мелко смолотый кофе и оставшийся сахар. Залейте водой. Доведите до кипения и снимите с огня. Дайте пене осесть. Осторожно влейте кофе в приготовленное какао. Разлейте полученный напиток по чашкам. В каждую чашку добавьте 1 столовую ложку сливок и сразу подайте на стол. По желанию, каждую порцию можно посыпать молотой корицей через мелкое сито.

Полезный совет: если хотите, добавьте в такой напиток не просто кофе из турки, а эспрессо. Вам потребуется примерно 100 мл (доведите объем напитка указанным в рецепте количеством, добавив качественную бутилированную воду).

Кстати: очень рекомендуем готовить кофе и какао по отдельности, а не одновременно в одной кастрюле. Это подход обеспечит лучшую выразительность и сладостную, и горькую ноты во вкусе напитка.