Новый катализатор превращает CO2 в топливо: революция в использовании возобновляемой энергии

CRPS: изобретён катализатор для эффективной переработки углекислого газа

0:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Химики открыли потенциально дешевый и стабильный катализатор для эффективного преобразования CO2 в CO, используемый в производстве пластмасс и топлива.

Фото: Openverse by Kentaro IEMOTO is licensed under CC BY-SA 2.0

Это открытие может помочь уменьшить зависимость от ископаемого топлива, так как возможно использование возобновляемой энергии для питания этих реакций.

Новый катализатор из карбида молибдена, разработанный с использованием столового сахара, показал высокую стабильность и 100% селективность в производстве CO, сообщает Cell Reports Physical Science (CRPS). Это важный шаг в сторону масштабирования и коммерциализации технологии преобразования CO2, что может способствовать созданию экономики замкнутого цикла и сделать устойчивую химию реальностью.