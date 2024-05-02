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Новый катализатор превращает CO2 в топливо: революция в использовании возобновляемой энергии

CRPS: изобретён катализатор для эффективной переработки углекислого газа

0:47
Наука

Химики открыли потенциально дешевый и стабильный катализатор для эффективного преобразования CO2 в CO, используемый в производстве пластмасс и топлива.

CRPS: изобретён катализатор для эффективной переработки углекислого газа
Фото: Openverse by Kentaro IEMOTO is licensed under CC BY-SA 2.0

Это открытие может помочь уменьшить зависимость от ископаемого топлива, так как возможно использование возобновляемой энергии для питания этих реакций.

Новый катализатор из карбида молибдена, разработанный с использованием столового сахара, показал высокую стабильность и 100% селективность в производстве CO, сообщает Cell Reports Physical Science (CRPS). Это важный шаг в сторону масштабирования и коммерциализации технологии преобразования CO2, что может способствовать созданию экономики замкнутого цикла и сделать устойчивую химию реальностью.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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