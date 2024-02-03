Шоколадный рулет "Прага": не останется равнодушным ни один любитель шоколада

Шоколадный рулет "Прага": восхитительный десерт к чаю

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте вкусный бисквитный рулет с масляным заварным кремом, который обязательно понравится всем шоколадным гурманам. Равнодушным никто не останется!

Фото: openverse.org by goodmami is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для бисквита:

— 3 яйца

— 90 г сахара

— 15 г какао-порошка

— 75 г пшеничной муки

— щепотка соли

Для крема:

— 150 мл молока

— 15 г кукурузного крахмала

— 60 г сахара

— 100 г сливочного масла (или сливок с жирностью 33% и выше)

— 5 г какао-порошка

Для глазури:

— 50 г тёмного шоколада

— 20 г сливочного масла

Инструкция по приготовлению:

1. Предварительно нагрейте духовку до 180 градусов.

2. Взбейте яйца с солью до пышной белой массы, постепенно добавляя сахар.

3. Смешайте муку и какао-порошок, просейте и добавьте в яичную смесь. Аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы сохранить воздушность теста.

4. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределите его.

5. Выпекайте бисквит в предварительно нагретой духовке при 180 градусах в течение 10-15 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой — она должна быть сухой при прокалывании теста.

6. Обрежьте сухие края готового бисквита и сверните его в рулет пока он ещё горячий. Затем обмотайте рулет полотенцем и оставьте до полного остывания.

7. Для приготовления крема, смешайте молоко, сахар и кукурузный крахмал. Постоянно помешивая, нагревайте смесь до загустения. Покройте заварной крем пищевой пленкой и дайте остыть полностью.

8. Взбейте сливочное масло до побеления, затем постепенно добавьте остывший крем. Взбивайте до однородности.

9. Добавьте какао-порошок в крем и взбейте до получения однородной массы.

10. Для глазури, растопите темный шоколад и сливочное масло до однородного состояния.

11. Смажьте бисквит кремом, хорошо разравнивая его по всей поверхности. Затем сверните рулет при помощи полотенца, начиная с края бисквита с толстым слоем крема.

12. Покройте верх и бока рулета глазурью из растопленного шоколада с маслом, используя кисточку.

13. Поместите рулет в холодильник на 1-2 часа, чтобы он застыл. Затем нарежьте его на порционные кусочки и подавайте.

14. Приятного аппетита!

Источник: RussianFood. com