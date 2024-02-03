Шоколадный рулет "Прага": не останется равнодушным ни один любитель шоколада

Приготовьте вкусный бисквитный рулет с масляным заварным кремом, который обязательно понравится всем шоколадным гурманам. Равнодушным никто не останется!
Для бисквита:
— 3 яйца
— 90 г сахара
— 15 г какао-порошка
— 75 г пшеничной муки
— щепотка соли
Для крема:
— 150 мл молока
— 15 г кукурузного крахмала
— 60 г сахара
— 100 г сливочного масла (или сливок с жирностью 33% и выше)
— 5 г какао-порошка
Для глазури:
— 50 г тёмного шоколада
— 20 г сливочного масла
Инструкция по приготовлению:
1. Предварительно нагрейте духовку до 180 градусов.
2. Взбейте яйца с солью до пышной белой массы, постепенно добавляя сахар.
3. Смешайте муку и какао-порошок, просейте и добавьте в яичную смесь. Аккуратно перемешайте лопаткой, чтобы сохранить воздушность теста.
4. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределите его.
5. Выпекайте бисквит в предварительно нагретой духовке при 180 градусах в течение 10-15 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой — она должна быть сухой при прокалывании теста.
6. Обрежьте сухие края готового бисквита и сверните его в рулет пока он ещё горячий. Затем обмотайте рулет полотенцем и оставьте до полного остывания.
7. Для приготовления крема, смешайте молоко, сахар и кукурузный крахмал. Постоянно помешивая, нагревайте смесь до загустения. Покройте заварной крем пищевой пленкой и дайте остыть полностью.
8. Взбейте сливочное масло до побеления, затем постепенно добавьте остывший крем. Взбивайте до однородности.
9. Добавьте какао-порошок в крем и взбейте до получения однородной массы.
10. Для глазури, растопите темный шоколад и сливочное масло до однородного состояния.
11. Смажьте бисквит кремом, хорошо разравнивая его по всей поверхности. Затем сверните рулет при помощи полотенца, начиная с края бисквита с толстым слоем крема.
12. Покройте верх и бока рулета глазурью из растопленного шоколада с маслом, используя кисточку.
13. Поместите рулет в холодильник на 1-2 часа, чтобы он застыл. Затем нарежьте его на порционные кусочки и подавайте.
14. Приятного аппетита!
Источник: RussianFood. com
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