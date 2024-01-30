Вкуснейший английский бисквит: быстрый торт к чаю — простейший крем из одного ингредиента

С этим традиционным английским бисквитом вы удивите близких десертом к чаю. Он получается нежным и очень вкусным. Рецептом поделилась группа В Контакте "Лучшие рецепты Повара".
Ингредиенты для бисквита:
Ингредиенты для начинки:
Приготовление:
1. В миске соедините масло с сахаром.
2. В другой ёмкости смешайте яйца и смешайте их с маслом. Взбейте всё миксером.
3. Постепенно в смесь введите муку и перемешайте ложкой.
4. Разделите тесто на две части и выпекайте два коржа.
5. Остудите коржи. Смажьте их между собой вареньем. Сверху пирог присыпьте сахарной пудрой.
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