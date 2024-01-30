Вкуснейший английский бисквит: быстрый торт к чаю — простейший крем из одного ингредиента

Вкуснейший английский бисквит

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

С этим традиционным английским бисквитом вы удивите близких десертом к чаю. Он получается нежным и очень вкусным. Рецептом поделилась группа В Контакте "Лучшие рецепты Повара".

Фото: flickr.com by Simon Law is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты для бисквита:

170 г размягчённого сливочного масла,

170 г сахарной пудры,

170 г муки,

3 яйца.

Ингредиенты для начинки:

4 столовых ложки малинового варенья.

Приготовление:

1. В миске соедините масло с сахаром.

2. В другой ёмкости смешайте яйца и смешайте их с маслом. Взбейте всё миксером.

3. Постепенно в смесь введите муку и перемешайте ложкой.

4. Разделите тесто на две части и выпекайте два коржа.

5. Остудите коржи. Смажьте их между собой вареньем. Сверху пирог присыпьте сахарной пудрой.